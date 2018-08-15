قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إنشاء مرصد وطني للصحة، تكون مهامه ضمان تقديم معطيات علمية ووبائية وديمغـرافية اقتصادية واجتماعية، وهذا للمساهمة في إعـداد عـناصر وتحديد الأولويات الصحية في السياسة الوطنية، كما يدلي المرصد برأيه من خلال تقديم توصيات حول كل المسائل المتعلقة بمجالات الصحة.

وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن تشكيلة المرصد وتنظيمه وسيره، يحدد عن طريق التنظيم، كما يعد سنويا تقارير حول الحالة الصحية للمواطنين لعرضه على المسؤول الأول على القطاع.

هذا وتضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، إمكانية إفشاء السر الطبي للمرضى، في حال تشخيص أو إحتمال مرض خطير، وهذا لتمكين أفراد أسرة المريض من الحصول على المعلومات الضرورية ما لم يعترض على ذلك، ولا يمنع السر الطبي إعلام أسرة الشخص المتوفى، لمعرفة أسباب الوفاة والدفاع عن ذاكرته أو مطالبة بحقوقه، ما لم يعبر الشخص قبل وفاته على خلاف ذلك.

منح الوكالة الوطنية للدواء حصرية تسجيل الأدوية

هذا و منحت الحكومة الجزائرية، الضوء الأخضر لإنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتكون تحت وصاية وزارة الصحة، وستتولى الوكالة مهمة تسجيل المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية، والمصادقة عليها ومراقبتها، وتسجل الإعتمادات الضرورية لتأدية مهام الوكالة في ميزانية الدولة.

وعن استشفاء المجانين دون موافقتهم ،وتضمن قانون الصحة الجديد، في الشق المتعلق بحقوق المرضى المصابين بالأمراض العقلية، عدم إمكانية استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى، دون موافقته او موافقة ممثله الشرعي، ولا يمكن أن يتم الاستشفاء، دون الموافقة إلا في هياكل الصحة العمومية، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء، ويخضع كل استشفاء إلى كامل الوقت، للذين تقل أعمارهم عن الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، أو تتجاوز 75 عاما، لموافقة اللجنة الولائية للصحة العقلية.

وفي نفس العدد منحت الحكومة الضوء الأخضر لإنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتكون تحت وصاية وزارة الصحة، وستتولى الوكالة مهمة تسجيل المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية، والمصادقة عليها ومراقبتها، وتسجل الإعتمادات الضرورية لتأدية مهام الوكالة في ميزانية الدولة.

رزاقي.جميلة