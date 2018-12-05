اتفقت الجزائر والمملكة العربية السعودية على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري-السعودي لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية .

وحسب بيان مشترك صدر عقب زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للجزائر، فان المجلس المكلف بالتعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف والميادين الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتعليم، يرأسه الوزير الأول احمد أويحي عن الجانب الجزائري، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الجانب السعودي، هذا ويرتقب رجال الأعمال في الجزائر والسعودية تسجيل تدفق في الاستثمارات السعودية في الجزائر يسمح في المساهمة في تنفيذ توجه الجزائر الجديد القاضي برفع حجم الصادرات الجزائرية نحو العواصم الإفريقية وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر لا تتجاوز 1 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وهو رقم تتطلع كل من الجزائر والرياض إلى تطويره بتكثيف التعاون في مجالات الصلب على وجه الخصوص، وأضاف البيان انه تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين لوضع الآلية المناسبة لذلك.

ر.خ