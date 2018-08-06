اتفق رسميا البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي على إنشاء لجنة مشتركة بين البرلمانيين الافريقي و العربي لبعث مجالات التعاون بين الأفارقة والعرب، لا سيما فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشاكل المشتركة التي تعاني منها القارة الإفريقية والمنطقة العربية،وعقد الإجتماع بطلب من الجزائري جمال بوراس.

ندد مكتب البرلمان الإفريقي خلال عرض لنتائج إجتماعه المنعقدة طيلة اليومين الفارطين بالعديد من الإنتهاكات الحاصلة في فلسطين هذا ونددا بإدراج السودان ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، واتفقا على ضرورة تدخل البرلمان الإفريقي للضغط على الإدارة الأمريكية لرفع هذا الإدراج من هذه القائمة.

وجاء هذا التنديد خلال إجتماع مكتب البرلمان الإفريقي يوم الجمعة 3والسبت الماضيين برئاسة السيد نكودو دنغ، رئيس البرلمان وبحضور جمال بوراس، نائب رئيس البرلمان.

و ناقش أعضاء المكتب النقاط التي تضمنها جدول الأعمال والتي تناولت المسائل التنظيمية للبرلمان الإفريقي،و متابعة أشغال اللجان الدائمة والتي بدأت اجتماعاتها يوم 02 اوت،و تنظيم الدورة العادية القادمة للبرلمان والتي ستحتضنها دولة رواندا في شهر أكتوبر 2018، كما تناول مكتب البرلمان نقاط أخرى كان قد ناقشها خلال حضوره قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة التي انعقدت في نواكشوط.

وللإشارة عقد صباح أمس الأول السبت مكتب البرلمان الإفريقي إجتماعا مع وفد عن البرلمان العربي برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي أبو صلاح عبد السلام شلبي،وجاء الاجتماع بمبادرة تقدم بها جمال بوراس نائب رئيس البرلمان الإفريقي الى مكتب البرلمان بهدف خلق مجال للتعاون بين هاتين الهيئتين،و ندد الطرفان الإفريقي والعربي بإدراج السودان ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، واتفقا على ضرورة تدخل البرلمان الإفريقي للضغط على الإدارة الأمريكية لرفع هذا الإدراج من هذه القائمة. وتناول الطرفان القضية الفلسطينية معتبرين فتح السفارة الأمريكية في القدس الشريف إهانة للقضية ولكرامة شعب يناضل من أجل تحرره،هذا وإتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة بين البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي لبعث مجالات التعاون بين الأفارقة والعرب، لا سيما فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشاكل المشتركة التي تعاني منها القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

واختتم اللقاء العربي الإفريقي ببرمجة لقاءين أخرين بين الهيئتين، الأول سيكون في شهر سبتمبر 2018 في مصر، والثاني في السودان.

رزاقي.جميلة