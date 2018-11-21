من المنتظر أن يتم إنشاء شركتين مختلطتين جزائرية قطرية للنقل البحري والجوي، وهذا في إطار تفعيل شراكة حقيقية بين البلدين هذا وينتظر إنشاء قواعد لوجيستيكية بالمعايير العالمية في عدة مدن جزائرية لتكون بوابة فعلية لرفع حجم الصادرات لقطر ومن خلالها باقي الدول الآسيوية.

ثمن وزير التجارة،سعيد جلاب سرعة التفاعل والتجاوب من طرف الأشقاء القطريين وهذا بعد أيام من تنقله للدوحة في إطار تبادل الخبارات في المجال الإقتصادي،وأكد أن زيارة رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين،الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني،إلى الجزائر من أجل تفعيل شراكة حقيقية بين الجزائر وقطر، تدل على النية الحقيقية في تفعيل العلاقات البينية بين البلدين وتمتين وتطوير الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين،كما أكد جلاب أن أبواب دائرته الوزارية مفتوحة على كل الاقتراحات تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي أهمية كبيرة للإستثمار خارج قطاع المحروقات ورفع حصص الصادرات وتنويعها.

من جهته دعا رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين،الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني،إلى تفعيل شراكة حقيقية بين الجزائر وقطر،واقترح الجانب القطري إنشاء شركتين مختلطتين جزائرية قطرية للنقل البحري والجوي،حسب بيان لوزارة التجارة.

حيث استقبل وزير التجارة سعيد جلاب،الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني،بحضور عدد من المستثمرين و رجال الأعمال القطريين المرافقين له وبحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر، حسن بن إبراهيم المالكية،حيث قدم القطريين مجموعة من الاقتراحات تعجل بتفعيل شراكة حقيقية بين البلدين بإنشاء شركتين مختلطتين (جزائرية -قطرية) للنقل البحري والجوي،إضافة إلى قواعد لوجيستيكية بالمعايير العالمية في عدة مدن جزائرية لتكون بوابة فعلية لرفع حجم الصادرات لقطر ومن خلالها باقي الدول الآسيوية،كما اقترح أيضا تقديم الدعم الكامل لإنجاز مصانع جزائرية على التراب القطري للمواد التي تعرف فائضا في الإنتاج المحلي وخاصة الغذائية منها.

وللإشارة يأتي هذا اللقاء تجسيدا لاتفاقيات الشراكة التي هي نتاج الدعوات التي قدمها الوزير جلاب للمستثمرين القطريين في آخر زيارة عمل قام بها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

رزاقي.جميلة