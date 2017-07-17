

كشف المكلف بالنشاطات بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين يوم امس الأحد بالجزائر العاصمة، أن النص الخاص بإنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية جاهز و”سيتم المصادقة عليه من قبل الحكومة مع الدخول الاجتماعي المقبل”.

وأوضح نايت الحسين على هامش إشرافه على انطلاق، من ساحة الكيتاني بباب الواد، الحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور أن النص المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية جاهز وسيتم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة التي “ستصادق عليه شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين”.

وذكر بالمناسبة أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستأخذ على عاتقها مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا المركز الوطني لرخص السياقة.

وأشار بهذا الخصوص إلى أن العمل متواصل على مستوى اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي والعملياتي الخاص برخصة السياقة بالتنقيط التي “ستدخل حيز الخدمة أواخر السنة الجارية أو بداية سنة 2018″ .

وبخصوص حملة موسم الاصطياف للوقاية من حوادث الطرقات، قال مدير المركز، المبادر لهذه الحملة، أن هذه الأخيرة ستمس في المرحلة الأولى 6 ولايات ساحلية ( بجاية، وهران، جيجل، مستغانم، عنابة، تموشنت) إلى جانب الجزائر العاصمة.

وبعد تذكيره بأن حملة هذا الموسم اختارت شعار” السياقة بحذر لتفادي الخطر” أوضح أنه سيتم، اللجوء، إضافة إلى توزيع المنشورات واللافتات عبر الطرق والشواطئ، إلى وسائل التكنولوجيات الحديثة والفضاءات الافتراضية، للتحسيس بعواقب عدم احترام قواعد السياقة، وذلك من أجل جلب أكبر عدد من المواطنين سيما فئتي الشباب والأطفال.

وأضاف بالمناسبة أن الفئة العمرية بين 18 و29 سنة تشكل 35 بالمائة من السواق المتورطين في الحوادث وأن 30 بالمائة من السائقين هم المتحصلين على رخصة السياقة أقل من سنتين.

ق.و