أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه أدرج ترقيَة الصِحَة العَقْلِيَة ضِمْنَ أولوِياته من خلال اتخاذ عدة إجراءات.

وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة العقلية أنه اتخذت عدة تدابير مِن بينها عَلى وَجْهِ الخُصُوصْ إجراءات الهيكلة الرئيسية لهذا المنظور الجديد على الصحة العقلية التي افضت الى انشاء ادارة فرعية لترقية الصِحَة العَقْلِيَة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصِحَة وَالسُكَانْ وإِصْلاَحِ الْمستشفيات لِلتَعْبِيرْ بِشَكْلٍ تنظِيمِي عَنْ الاِهْتمام الخاص الذي يولى لِهذا البعد الصِحِي وكذا تعزيز الأحكامْ المتعلِقَة بِحمايَة الأَشخاص الذينَ يعَانونَ من اضْطرابَات عقلِية وتَرقِية الصحة العقلِية، ضِمْنَ قانونِ الصحة الجديد”.

كما تتضمن الإجراءات أيضا “تنفيذ برنامَجْ وَاسِعْ لِإِنشاء مرافق استشفائية ورعاية جوارية مخصصة لترقِية الصِحَة العَقْلِيَة بِمَا فِي ذَلِكَ مُكَافَحَةْ الإِدْمَانْ الى جانب إِطْلاَق الخُطَة الوَطَنِيَة لِتَرْقِيَة الصِحَة العقلية 2017-2020 خلال السنة الجارية”.

ودعا وزير الصحة بالمناسبة المجتمع ، والمهنيين والقطاعاتِ الشريكَة والمجتمع المدني وَوَسَائلَ الإِعلام والأسر إلى الانضمام من أجل “تكثيف جهودنا لتحقيق الأهداف التي تم وضعها”.

نسرين محفوف