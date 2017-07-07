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إنخفاض درجات الحرارة بداية من السبت

yassin bouras 7 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 12 زيارة

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة، ابتداء من السبت في المناطق الساحلية والشرقية والغربية. وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن المناطق الساحلية والداخلية ستعرف انخفاضا يصل إلى حد 28 درجة مئوية في كل من عنابة والعاصمة وتتراوح ما بين 29 و32 في المناطق الداخلية، في حين ستعرف مناطق الجنوب هي الأخرى انخفاضا طفيفا يصل إلى حد 36 درجة مئوية في تمنراست وإيليزي وتتراوح بين 36 و42 في المناطق الجنوبية الأخرى، هذا السبت، ويتواصل الانخفاض في درجات الحرارة إلى غاية الاثنين، لتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا بداية من الثلاثاء، حيث ستصل سقف 34 درجة مئوية في المناطق الساحلية، وتتراوح ما بين 34 و38 في المناطق الداخلية، في حين ستبلغ درجة الحرارة في المناطق الجنوبية سقف الـ43 في كل من عين صالح وأدرار وتتراوح ما بين 33 و40 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الأخرى.

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