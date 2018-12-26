كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن إنجاز السكنات بمختلف الصيغ كلف خزينة الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 2065,43 مليار دينار جزائري ما يعادل 550,78 مليار دج سنويا مضيفا أنه “والى غاية 24 ديسمبر الماضي تم استلام أزيد من 1.12 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ من بين أزيد من 2.15 مليون وحدة تمت برمجتها في إطار الخماسي الحالي”.

و أضاف طمار خلال عرضه لحصيلة قطاعه في جلسة الإستماع التي نظمتها لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية أمس بالمجلس الشعبي الوطني إن “البرنامج السكني بمختلف الصيغ المسجل بعنوان الخماسي الحالي يشمل 2.153.668 وحدة تم استلام 1.128.424 وحدة منه إلى جانب 733.440 وحدة في طور الإنجاز و291.804 وحدة غير منطلقة”، موضحا أن “هذا البرنامج يضاف له 180 الف وحدة سكنية مسجلة مؤخرا بعنوان سنة 2019، ستنطلق هي الأخرى خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وتخص 90 الف سكن للبيع بالإيجار و40 الف سكن ريفي و50 الف سكن الترقوي المدعم”.

وعن نسب تقدم الأشغال كشف الوزير ان أن 52 بالمائة من هذا البرنامج قد تم استلامه و34 بالمائة منه هو في طور الإنجاز و14 بالمائة لم ينطلق بعد جله من البرنامج الجديد.

أكثر من 561 ألف مكتتب في صيغة “عدل”

وما تعلق بسكنات “عدل” كشف طمار أن عدد المكتتبين في هذه الصيغة بلغ 561.384 وتم تسجيل 90 الف وحدة سكنية برسم سنة 2019 الأمر الذي يمكن من التكفل بالمكتتبين ريثما تتم نهائيا عملية التحقق من قابليتهم للاستفادة و قال في هذا الصدد:”إن أهم الترتيبات التي قمنا بها من أجل تذليل العقبات للمكتتبين وإعطاء مزيد من الشفافية لهذه العملية توفير كل الإمدادات المالية وتسجيل العجز المسجل و المقدر بـ 90 ألف وحدة سكنية وحدة سكنية وإعداد إتفاقيات تخصيص مسبق للسكنات بالتنسيق مع الجمعيات”.

إضافة الى التكفل بالمكتتبين المسجلين في سنة 2001-2002 الذين بلغوا 70 سنة من عمرهم في إطار الكفالة العائلية وهذا نظرًا لأقدمية طلباتهم و لعدم تسجيل برامج جديدة من الفترة 2004 إلى غاية 2013 أي ما يقارب عشر سنوات “، وعن السكن الريفي فاكد الوزير انها “تمثل جزء معتبر من الحظيرة العقارية حيث يقدر قوامها الى غاية اليوم 681.898 وحدة”، وبخصوص السكن الترقوي المدعم فكشف طمار ان قوام هذه الصيغة إلى غاية اليوم يقدر بـ 253.031 وحدة و50ألف وحدة بالنسبة للسكن الترقوي العمومي.

إحصاء 20 ألف مكتتب في صيغة “أل بي بي” الموجهة للجالية الجزائرية

وعرج طمار في عرض حصيلة على لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني على صيغة السكن الترقوي العمومي”lpp المخصص للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ليؤكد أن تعليمات و توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شددت على ضرورة توسيع الإستفادة لهذه الشريحة في هذه الصيغة كاشفا بلغة الأرقام عن تسجيل ما يفوق 20 ألف مكتتب في هذه الصيغة من أفراد الجالية موزعين على 93 دولة في العالم الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من هذه الصيغة على مستوى كافة ولايات الوطن”.

560 ألف سكن هش

وفي حصيلة خصت السكنات الهشة أفاد طمار أن الإحصاء الوطني شامل الذي قامت به وزارة السكن تم على إثره وضع برنامج خاص يقضي بإزالة هذا النوع من السكن مؤكدا أن عدد السكنات الهشة يبلغ 560 الف وحدة فيما تم تسجيل ما يقارب 389 سكن إيجاري عمومي للقضاء على السكن الهش مع تخصيص 95 ألف إعانة للترميم حسب الطلبات المقدمة من الولايات.

إحصاء أكثر من 720 ألف سكن قابل للتنازل في إطار “أوبيجيي”

وبلغة الأرقام كشف وزير السكن ان “إجمالي الحظيرة العقارية الإيجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المسيرة يقدر بـ 1.202.682 وحدة منها 1.144.140 سكن 58.542 محل” و قال :” ان “عملية التنازل عن السكن العمومي الإيجاري من الحضيرة وصل الى 720.189 وحدة قابلة للتنازل لغاية اليوم الخاصة بالسكنات المستغلة قبل 2004 منها الأملاك العقارية المتنازل عنها 226.852 سكن، الباقي للتنازل493.337 سكن بينما وصل مبلغ التنازل 48,75 مليار دج”.

واعتبر طمار إن “العمل الحكومي المنسق سمح هذه السنة توزيع عدد معتبر من السكنات و الإعانات فاق 295ألف وحدة من شهر جانفي إلى غاية نوفمبر و يرتقب توزيع حوالي 40 الف وحدة سكنية إلى غاية 15 جانفي 2019” و ذكر:”الحكومة قامت بتخصيص برنامج هام للتجزئات الإجتماعية بحيث تم تسليم ما يفوق 270 الف قطعة أرضية عبر 10 ولايات بالجنوب الجزائري و 19 ولاية بالهضاب العليا تماشيا مع خصوصيات هذه المناطق والنمط المعيشي لسكانها و أضاف : “وتم تسجيل غلاف مالي خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 يقدر ب 17,10 مليار د.ج يضاف إليه غلاف إضافي نهاية 2018 يقدر بـ 35 مليار د.ج يسمح بالتكفل بأشغال التهيئة لـ 126 الف قطعة أرضية.

وحضرت تهيئة المجمعات السكنية الريفية في حصيلة وزيرالسكن بحيث كشف أن الدولة رصدت ما قيمته 28مليار دج كبرنامج إضافي مخصص لولايات الجنوب والهضاب العليا للتكفل بأكثر من 96 الف وحدة سكنية فيما تخصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2019 غلاف مالي قدره 10 ملايير دج لإنجاز 34200 وحدة سكنية من صيغة ” السكن الريفي ” وأضاف أن السكنات في هذه الصيغة تمثل جزء معتبر من الحظيرة العقارية قوامه 681.898 وحدة .

زينب بن عزوز