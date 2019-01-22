كشفت الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيراميك عن ارتفاع المنتوج الجزائري من الخزف خلال السنة الماضية، لافتة الى انها وصلت الى 120 مليون متر مربع في وقت تطمح الحكومة لرفع الحصيلة نهاية العام الجاري الى 150 مليون مربع.

وأفاد رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيراميك ، منصف بوضربة، ان المنتوج الجزائري من الخزف بلغ من الجودة ما يمنحه فرص اللتصدير الى الاسواق العالمية، مشيرا الى ارتفاع نسبة الادماج في القطاع التي وصلت الى 95 بالمائة بفضل الشروع في انشاء مشاريع لصناعة المواد الاولية محليا .

واوضح بوضربة لدى حلوله ضيفا على القناة الاولى ” تمكنا العام المنصرم من انتاج 120 مليون متر مربع من الخزف الجزائري ونهدف الى رفع الحصيلة نهاية العام الجاري الى 150 مليون مربع وان وجدنا تشبعا في السوق المحلية يمكن ان نحول انظارنا الى اسواق اخرى من اجل التصدير ” ، و أضاف بالقول ” ولوجنا الى السوق االعالمية لا يزال في خطواته الاولى ونحن مستعدون من اجل المشاركة في القيام بدراسة السوق العالمية”

من جانب اخر نفى رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيراميك وجود خلل في التموين بالمادة الاولية او المنتج النهائي مؤكدا أن المادة الاولية لا تطرح اشكالا بالنسبة للمنتجين المحليين مشيرا الى ان نسبة الاندماج الوطني بلغت 95 بالمائة بفضل مشاريع خاصة لانتاج المواد الاولية محليا .

وعرج ضيف الأولى على مسار المنتجين الجزائريين للخزف وقال ان المعركة الاولى كانت تتعلق بالتحكم في التكنولوجا” في بداية التسعينات كنا شركات مختصة في صناعة الخزف بالجزائر واليوم نحصي 58 شركة مختصة مصرح بها لدى الوزارة 33 منها منضوية تحت جمعيتنا” ، واستطرد بالقول ” نامل ان تكون القرارات المنبثقة عن قانون لادابس حامية للصناعة الجزائرية المحلية من اجل وضع شيء من العدالة في القطاع لاننا مررنا بمرحلة صعبة وان يراعي مصلحة الاقتصاد الجزائري” .

وبحسب ضيف الاول فان الصناعة الجزائية للخزف تمكنت من فرض نفسها في السوق بفضل الجودة و السعر والوفرة وهو ما جعلها تعقدعدة شراكات مع القطاعين الخاص والعمومي لا سيما فيما يتعلق بمجال السكن والمشاريع الكبرى ف”كل مشاريع السكن لنا فيها مساهمة بالاضافة الى عقود تعلق بالسكن الترقوي وكذا العقود الخاصة” .

ودعا بوضربة الحكومة الة دعم قطاع انتاج الخزف المحلي بالنظر الى الجودة التي يمتاز بها وقال “لا بد من تقديم تسهيلات للمصنعين الجزائريين من خلال المرافقة في التسهيلات الادارية واللوجستيكية وحتى المالية لان المنافسة الدولية في الاسواق الافريقية والاسيوية تتطلب دعما حكوميا وادراج تسويق الخزف ضمن باقة المننتجات الجزائرية المتجحهة للخارج “نحن متفاءلون بردود زارة التجارة و نامل ان يجلب قطاعنا اضافة جديدة.

عمر ح