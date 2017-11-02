شهد إنتاج التمور في الجزائر ارتفاعا بحيث انتقل من 600.096 طن سنة 2012 إلى حوالي 1.100.000 طن سنة 2017 منها 3 % موجهة للتصدير، حسبما أكدته بالجزائر العاصمة المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهيبة بهلول.

وأوضحت بهلول خلال ندوة صحفية للعرض خصصت للصالون الدولي الثالث للتمور الذي سينظم ببسكرة من 2 إلى 5 ديسمبر القادم أن الجزائر مصنفة ضمن أهم البلدان المنتجة للتمور (المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 14 % من الإنتاج العالمي). و أشارت في هذا السياق إلى أن قيمة الصادرات بلغت 37 مليون دولار خلال سنة 2016 مضيفة أن هذه القيمة لا تعكس القدرات المتوفرة.

ويخصص الصالون الذي ينظم بمبادرة من غرفة التجارة و الصناعة للزبان والغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة حسب المسؤولة لفرع مشتقات التمور الذي يتيح فرصا لإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة عديدة مولدة لمناصب الشغل و للتصدير قصد المساهمة في الجهود الرامية إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات.

ومن جهته أكد مدير التنشيط و تطوير المؤسسة بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رشيد ساعي أن المصدرين سيكونون حاضرين في هذا الصالون. ومن المنتظر تنظيم لقاء بين مختلف الفاعلين المعنيين بفرع التمور من منتجين و موزعين ومصدرين و مهندسين فلاحيين و صناعيين و مصرفيين و سلطات عمومية بحيث سيعمل هؤلاء على التعريف بفرص الأعمال و الاستثمار.

وأوضح ساعي أن 54 نوعا فقط من بين 360 نوعا موجودا مسوق على مستوى السوق الوطنية و الدولية لاسيما “دقلة نور” و “الدقلة البيضاء”. و أشار المصدرون إلى أن التمور تصدر نحو حوالي أربعين بلدا مضيفين أن الجهود جارية لاقتحام الصين و الفيتنام.

وقد تم بذل جهود معتبرة في مجال تحويل التمور من خلال الاستثمارات و إنشاء مصانع عصرية متخصصة في مجال تحويل التمور.

ق.و