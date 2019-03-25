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إنتاج أكثر من 10 آلاف وحدة من نهائيات الدفع الإلكتروني

المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية :
إنتاج أكثر من 10 آلاف وحدة من نهائيات الدفع الإلكتروني

islam kaab 24 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 93 زيارة

حققت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس قفزة نوعية في تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني بإنتاج أكثر من 10 آلاف وحدة خلال سنة 2018، حسب ما علم لدى الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة العمومية، جمال بكارة.
وأوضح ذات المسؤول أن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية شرعت في استثمارات هامة في إطار اتفاقية مبرمة مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من أجل تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني.
وذكر أن الوزارة المذكورة استلمت إلى غاية الوقت الحالي 3 آلاف وحدة من نهائيات الدفع الالكتروني في انتظار استلام الـ 7 آلاف وحدة المتبقية حسب الاتفاقية المبرمة .
وكشف السيد بكارة أن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية اقتنت الوسائل والمواد الأولية الضرورية من أجل تصنيع أكثر من 50 ألف وحدة من نهائيات الدفع الإلكتروني وتلبية طلبات الوزارة المذكورة، مشيرا إلى أن معدل الإدماج في هذا المجال تجاوز الـ 60 بالمائة.
وأفاد المسؤول أن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية تركز في إطار تنويع إنتاجها الإلكتروني على تطوير هذا المجال وفرض نفسها في السوق الوطنية والدولية، مذكرا أنه تم رصد أموال معتبرة في إطار اتفاقية مبرمة مع بنك الجزائر الخارجي لمنح قروض لاستكمال هذا المشروع الهام.

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