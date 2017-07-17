ألغت وزارة التربية الوطنية العمل بورقة المترشح الغائب بداية من اليوم الثاني من امتحان البكالوريا الاستثنائية، حيث أعطيت تعليمات لرؤساء مراكز إجراء الامتحانات بعدم توزيع أوراق الإجابة في طاولات المترشحين الغائبين والاكتفاء فقط بالحاضرين منهم.

وأعطت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمة شفوية لمصالحها بإلغاء العمل بورقة المترشح الغائب للحفاظ على المبالغ المصروفة على الدورة الاستثنائية، والاستفادة منها في الامتحانات الرسمية المقبلة لسنة 2017/2018، وهو الأمر الذي أكده الناشط التربوي كمال نواري والذي أفاد بأن التعليمات الجديدة التي أعطيت لرؤساء مراكز إجراء امتحان الدورة الاستثنائية للبكالوريا و القاضية بعدم توزيع أوراق الإجابة في طاولات المترشحين الغائبين والاكتفاء فقط بالحاضرين، جاء من أجل عدم تبذير الأوراق، سيما بعد العدد الكبير الذي تم تبذيره في الدورة العادية بعد تسجيل 104036 والذي تمخض عنه خسارة مبالغ طائلة و المتعلق بتبذير أوراق الإجابة بعدد الغياب مضروب في عدد مواد كل شعبة.

و أوضح كمال نواري أن المعمول به في السابق تمثل في قيام الأساتذة الحراس بتدوين بيانات المترشح الغائب وتوقيعها مع كتابة عبارة “مترشح غائب” في طليعة ورقة الإجابة في الصفحة الأولى فقط ولا تختم من طرف رئيس المركز، من ثم القيام بإدراج كل أوراق إجابات المترشحين الحاضرين والغائبين والمتخلين في ظرف واحد بحيث يكون العدد الإجمالي لأوراق الإجابات يساوي عدد المترشحين المسجلين في القاعة.

و.م