يتواصل لأكثر من شهر إلتهاب سعر اللحوم البيضاء الذي تعدى سعر الكيلوا 450دج ويرجع الباعة سبب ذلك لإرتفاع سعر الصوص الذي وصل حدود 130 دينار بينما سعره الحقيقي لا يتعدي 50 دينار.

هذا وهدد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، بإطلاق الحملة الثانية لمقاطعة الدواجن في حال استمرار تلاعب المضاربين بالأسعار وكشف مصطفى زبدي، في تصريح له عن حشد مصالحه للمستهلكين من أجل الدخول في المرحلة الثانية من حملة مقاطعة الدواجن التي بدأت شهر أوت الفارط، وربط ذلك باستمرار المتعاملين الاقتصاديين باحتكار السوق والمضاربة بسعر ” الفلوس”.وشدد المتحدث بأن عدم الإصغاء لنداءات المستهلكين من الجهات المعنية، سيؤدي تلقائيا لإنطلاق حملة المقاطعة بداية الأسبوع المقبل، منوها بأن نتائج المرحلة الأولى تشجع المستهلك على خيار المقاطعة.

رزاقي.جميلة