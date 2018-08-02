سيتم خلال الأيام القادمة إقتناء 2 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية،وهذا بعد عقد وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري صفقة لاقتنائها وهذا في إطار الإجراءات المتعلقة بمكافحة الحمى القلاعية.

دعا الأمين العام بوزارة الفلاحة، كمال شادي البياطرة على تطبيق القوانين السارية المفعول من أجل وقف إنتشار وباء الحمة القلاعية الى ولايات و مناطق أخرى،وأشار خلال اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع في مجال مرض الحمى القلاعية و الآلية التي وضعتها الوزارة تحسبا لعيد الأضحى أنه يجب على المربين الامتناع عن شراء المواشي و الإبقاء عليها في أماكنها و الإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الحمى القلاعية،وذكر شادي، أن الإجراء المتعلق بالقضاء على هذا المرض الوبائي تم إتخاذه مند ظهور أول بؤرة له والتي تم الإبلاغ عنه في 21 جويلية بولاية تيزي وزو،وذكر أيضا بان هذا الوباء الفيروسي مس عشر ولايات و هي البويرة و تيزي وزو و بجاية و سطيف وتيبازة و المدية و أم البواقي و برج بوعريرج و الشلف والبليدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تحسبا لعيد الأضحى، حث شادي المفتشين البيطريين لكل الولايات لضمان مراقبة عملية ذبح الأضحية مع احترام القواعد الصحية السارية على مستوى الأسواق و نقاط البيع الأخرى مع تسليم الشهادات الصحية لمرافقة الماشية لاسيما بالنسبة للمربين الذين يتنقلون نحو ولايات أخرى،من جهة أخرى، طلب ذات المسؤول من المفتشين البيطريين برمجة حصص إذاعية و حملات توعية على الصعيد المحلي من أجل حث المواطنين على اقتناء ماشيتهم من نقاط البيع القانونية،كما طمأن ذات المسؤول المواطنين بفتح يوم عيد الأضحى كل الأماكن و الهياكل المخصصة للذبح بحضور فرق متنقلة لمراقبة هيكل الأضحية،وفيما يخص الإجراء المتخذة بمناسبة العيد الأضحى، ذكرت الوزارة تحديد نقاط البيع بمرسوم الولاة مع وضع كل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة البيطرية و تنظيم تنقل القطيع انطلاقا من الولايات التي توفر الغنم و هذا بوضع شهادة الصحة الجيدة مع الإشارة الى وسيلة النقل،و يتعلق الأمر أيضا بالتواصل و التحسيس حول تسمين الغنم خلال فترة ما قبل العيد وبث معلومات تلفزيونية حول التطبيقات الجيدة للتربية الغنم و ذبح الأضحية و في الأخير فتح المذابح و تجنيد فرق متنقلة من اجل مراقبة هياكل الأضحية يوم العيد.

رزاقي.جميلة