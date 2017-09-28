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إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري بصالون السياحة بباريس

رغم ضيق مساحته:
إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري بصالون السياحة بباريس

eldjazair 28 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 30 زيارة


عرف الجناح المخصص للجزائري في الطبعة الـ 39 للصالون الدولي للسوق السياحية التي انطلقت يوم الثلاثاء بباريس، إقبالا غير متوقع من طرف الزوار رغم ضيق مساحته.
و صرح مسؤولو المؤسسات العمومية و الخاصة المشاركة في الصالون ان ” وجهة الجزائر بدأت تشق طريقها و لذا يجب المضي قدما”.
و نظم الديوان الوطني للسياحة “يوم الجزائر” في أجواء احتفالية بمشاركة حرفيين و ممثلين للعديد من الفاعلين والمجموعات الفندقية و الخطوط الجوية الجزائرية.
و بدأ المدير العام للديوان الوطني للسياحة، رشيد شلوفي أول أيام الصالون بدعوة العديد من ممثلي وكالات السفر الناشطة في فرنسا، و كذا الزوار الذين قدموا من أجل اكتشاف المنتوج السياحي الجزائري.
و حضر المدراء العامون للمجموعات الفندقية (الأوراسي، الجزاير و الأندلسيات)، إضافة إلى مسؤولي وكالات السفر بغية انتهاز فرصة هذا المعرض من اجل إقامة علاقات مباشرة للترويج لوجهة الجزائر.
ق.ا

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