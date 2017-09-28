

عرف الجناح المخصص للجزائري في الطبعة الـ 39 للصالون الدولي للسوق السياحية التي انطلقت يوم الثلاثاء بباريس، إقبالا غير متوقع من طرف الزوار رغم ضيق مساحته.

و صرح مسؤولو المؤسسات العمومية و الخاصة المشاركة في الصالون ان ” وجهة الجزائر بدأت تشق طريقها و لذا يجب المضي قدما”.

و نظم الديوان الوطني للسياحة “يوم الجزائر” في أجواء احتفالية بمشاركة حرفيين و ممثلين للعديد من الفاعلين والمجموعات الفندقية و الخطوط الجوية الجزائرية.

و بدأ المدير العام للديوان الوطني للسياحة، رشيد شلوفي أول أيام الصالون بدعوة العديد من ممثلي وكالات السفر الناشطة في فرنسا، و كذا الزوار الذين قدموا من أجل اكتشاف المنتوج السياحي الجزائري.

و حضر المدراء العامون للمجموعات الفندقية (الأوراسي، الجزاير و الأندلسيات)، إضافة إلى مسؤولي وكالات السفر بغية انتهاز فرصة هذا المعرض من اجل إقامة علاقات مباشرة للترويج لوجهة الجزائر.

ق.ا