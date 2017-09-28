عرف الجناح المخصص للجزائري في الطبعة الـ 39 للصالون الدولي للسوق السياحية التي انطلقت يوم الثلاثاء بباريس، إقبالا غير متوقع من طرف الزوار رغم ضيق مساحته.
و صرح مسؤولو المؤسسات العمومية و الخاصة المشاركة في الصالون ان ” وجهة الجزائر بدأت تشق طريقها و لذا يجب المضي قدما”.
و نظم الديوان الوطني للسياحة “يوم الجزائر” في أجواء احتفالية بمشاركة حرفيين و ممثلين للعديد من الفاعلين والمجموعات الفندقية و الخطوط الجوية الجزائرية.
و بدأ المدير العام للديوان الوطني للسياحة، رشيد شلوفي أول أيام الصالون بدعوة العديد من ممثلي وكالات السفر الناشطة في فرنسا، و كذا الزوار الذين قدموا من أجل اكتشاف المنتوج السياحي الجزائري.
و حضر المدراء العامون للمجموعات الفندقية (الأوراسي، الجزاير و الأندلسيات)، إضافة إلى مسؤولي وكالات السفر بغية انتهاز فرصة هذا المعرض من اجل إقامة علاقات مباشرة للترويج لوجهة الجزائر.
ق.ا
رغم ضيق مساحته:
شاهد أيضاً
الأول ارتفع بـ 6 دينار والثاني بـ 2 دج:
سعر البنزين بـ 41 دينارا والمازوت بـ 22.5 دينارا بداية من جانفي
أقرت الحكومة بموجب قانون المالية 2018 مقترحا يتضمن زيادة محسوسة في سعر الوقود يقدر ب …