إقبال زهاء 1.700 سائح على منطقة التاسيلي أزجر خلال نهاية السنة المنقضية

إقبال نحو 1.700 سائح أجنبي ووطني على مختلف المواقع السياحية بعروس التاسيلي جانت بولاية إيليزي خلال أعياد نهاية السنة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مسؤولي مديرية السياحة والصناعة التقليدية .وفي هذا الإطار، سجل إقبال 307 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات (من بينها فرنسية وإيطالية و ألمانية ) إضافة إلى جنسيات عربية على عديد المعالم والمواقع السياحية التي تزخر بها منطقة جانت، كما أوضح مدير القطاع سمير فيبليبون.

وشهدت هذه المدينة السياحية إنتعاشا ” ملحوظا ” للسياحة الداخلية ي حيث سجل توافد 1.400 سائح وطني من مختلف ولايات الوطن ي إضافة إلى أنواع أخرى من السياحة على غرار السياحة العائلية وعن طريق علاقات الصداقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يضيف ذات المسؤول .

ونظمت بالمواقع السياحية المشهورة والأكثر إقبالا على غرار ” تدرارت الحمراء و تيكوباوين و إيسنديلن ” حفلات موسيقية تقليدية نشطتها فرق في الطابع التارقي الأصيل، فضلا عن زيارات لمختلف المواقع التي تزخر بالرسومات والنقوشات الصخرية التي تعود لآلاف السنين، والإستمتاع بالكثبان الرملية الذهبية.

ويسجل منذ سبتمبر المنقضي حركية للسياحة بمنطقة التاسيلي أزجري وهو مؤشر لإنتعاش السياحة الصحراوية بالمنطقة ي وذلك بفضل المخطط الذي سطرته مديرية السياحة والصناعة التقليدية،مثلما أشير إليه .

كما يعود هذا الإقبال الكبير للسياح أيضا إلى جملة الإصلاحات التي بادرت بها الوزارة الوصية ي خاصة فيما تعلق بمنح التأشيرة وتخفيضات في تذاكر النقل الجوي، مما ساهم في تشجيع التنقل إلى مختلف وجهات السياحة الصحراوية ي إضافة إلى تفعيل دور الهيئات التابعة للقطاع على غرار الديوان الوطني للسياحة.