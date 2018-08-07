أحبط عناصر من حرس السواحل التابعين للمجموعة الإقليمية لوهران، محاولة إبحار سري لـ 22 حراقا على بعد 12 ميلا بحريا شمال شاطئ لامدراق التابع لإقليم بلدية عين الترك بوهران كانوا بصدد الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط مستغلين هدوء البحر، وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات أخرها تمكن حرس السواحل لوهران الأسبوع الماضي من إفشال مخطط 55 حراقا من بينهم 4 مغاربة كانوا بصدد الإلتحاق بالسواحل الإسبانية في عمليات متفرقة على مستوى مناطق متفرقة من الشريط الساحلي كانوا موزعين على متن 3 زوارق مطاطية وانطلقوا من مختلف شواطئ وهران .

والحراقة الـ 22 الذين انطلقوا ليلة أمس، من إحدى شواطئ عين الترك على متن قارب صيد من نوع “بوطي” مزود بمحرك ياماها 30 حصانا وكان من بينهم قاصر ومنظم رحلات الهجرة غير الشرعية الذي تم توقيفه رفقة الحراقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة بعد أن تم ترصدهم على بعد أميال من شاطئ لامدراق، أين تم محاصرتهم وتوقيفهم لتحويلهم إلى اليابسة وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

وبعد التحقيق معهم بعد تفحص هوياتهم اتضح أن منظم رحلات الحرقة يعمل صياد بميناء وهران حيث تم توجيه للحراقة بعد إحالتهم على الجهات القضائية بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية فيما وجهت لمنظم الرحلات تهمة تهريب البشر.