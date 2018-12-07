“إفريقيا سبيريت” تحيي الذكرى العاشرة لرحيل الفنان المعلم بن عيسى

يرتقب أن تحيي فرقة “إفريقيا سبيريت”، حفلا فنيا ، يوم الجمعة 14 ديسمبر الجاري على مسرح “ابن زيدون” في العاصمة، وذلك في السابعة مساء ي، حسب ماتداولته وسائل إعلام.

وستقدم الفرقة توليفة موسيقية من روح موسيقى الأفريكان عبر حفل غنائي كبير وتحتفل الفرقة، خلال هذه الحفلة بإحياء الذكرى العاشرة لرحيل رائد الموسيقى الجزائرية المعلم بن عيسى، كما تعود خلالها إلى جمهورها الجزائري بعد تمثيلها الجزائر في بلاد المغرب، بمشاركتها الخاصة في فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك بالعاصمة المغربية الرباط نهاية نوفمبر الماضي، والذي احتضن هذا العام أكثر من خمسين حفلة موسيقية من مختلف دول العالم على مدار أربعة أيام متتالية، ويعتبر أول وأكبر “سوق ومنتدى “للموسيقى العالمية بالشرق الأوسط، ويهدف لجمع مختلف رواد مجال المزيكا العالمية.

روح أفريقيا، هكذا هي الترجمة الحرفية لمسمى فرقة “إفريقيا سبيريت” وهي أبسط وصف لنوعية موسيقاها ورؤيتها الفنية، حيث تقدم مزيجًا سماعيًا من فلكلوريات البحر الأبيض المتوسط إلى الصحراء مرورًا بثقافات الجزائر، رؤية موسيقية أفريقية تراثية ترتكز على لمحة جزائرية وروح أفريقية عامة، بالاتكال على نغمات الموسيقار رفيق الكتاني مع إيقاعات الغناوة الساحرة لآلة القمبرى.

تصبو الفرقة الموسيقية “إفريقيا سبيريت” -التي تكونت في 2009- الى صنع هوية موسيقية خاصة بها باقتراح تأليفات موسيقية جديدة ونصوص تمجد السلام والتضامن الإفريقي ومواصلة الحفاظ على تراث الديوان.

صبرينة ك