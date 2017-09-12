إعلان ولاية فلوريدا منطقة كوارث كبرى جراء إعصار إرما

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم يعلن ولاية فلوريدا “منطقة كوارث كبرى” وأمر بتقديم مساعدة فدرالية للمنطقة المنكوبة بفعل إعصار “إرما” المدمر الذي اجتاح الولاية

ويعني هذا الإعلان أن بإمكان السكان والشركات التقدم بطلب للحصول على منح للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل المدمرة، وعلى قروض منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج، وفق وكالة “رويترز”. إضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة الفيدرالية بتعويض المبالغ التي صرفتها السلطات المحلية في الولاية على تدابير الحماية الطارئة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء والإيواء، فضلا عن تكاليف إزالة الحطام. وأدى إعصار “إرما” الذي ضرب الساحلين الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي لفلوريدا، اليوم الأحد، إلى مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل، فيما يقع أكثر من 45 مليون آخرين تحت خطر الإعصار.

وأفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي بانخفاض سرعة الرياح المصاحبة لـ”إرما” إلى 175 كيلومترا في الساعة، وخفض المركز تصنيفه من الفئة الرابعة إلى الثانية.