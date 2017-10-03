

كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات بالعراق، اللواء ماهر نجم عبد الحسين الطائي، يوم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، عن التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر والعراق، “ترتكز” على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقال ماهر نجم عبد الحسين الطائي عقب استقباله من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ان زيارته الى الجزائر تأتي في “اطار التفاوض حول اعداد مذكرة تفاهم بين الجزائر و العراق ترتكز على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والأساليب التي تستعملها الجماعات الارهابية وكذا تبادل الخبرات” في هذا المجال, مشيدا باستعداد السلطات الجزائرية “لهذا التعاون والتنسيق العالي” بين البلدين.

و أبرز تمسك حكومة بلاده “بتعزيز هذا التعاون من خلال تجسيد مشروع هذه المذكرة”, مشيرا الى انه تم توجيه دعوة للسيد بدوي لزيارة العراق وربما سيكون التوقيع على المذكرة خلال هذه الزيارة.

من جهة أخرى, اعتبر المسؤول العراقي أن “المصالحة الوطنية ” الجزائرية التي اقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “نموذجا رائعا بالمنطقة العربية”, مشيرا الى ان الحكومة العراقية قد “اقتبست من هذه المصالحة الوطنية” وهي على “نفس النهج لبسط الأمن وفرض القانون في كافة مناطق العراق”.

وأكد حرص الحكومة العراقية على “التعاون مع كافة دول العالم -ما عدا اسرائيل- لمواجهة التنظيمات الارهابية ومنها تنظيم داعش التي لا تزال “تحاول التخريب والعبث بأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين”.

و بعد المحادثات تابع الوفد العراقي مع اطارات وزارة الداخلية عرضا حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

نسرين.م