أفرجت السلطات رسميا عن قرار تحديد الشكل النهائي للبطاقية الوطنية للمساجد وستتكفل رسميا مصالح وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بمهمة مسك هذه البطاقية- بـ”إنشاء قاعدة بيانات ممركزة للمساجد وحفظها على جميع الدعائم” و “تأمين قاعدة بياناتها” مع “ضمان تحيينها دوريا”.

وستتحكم الوصاية في تسيير هذه البطاقية الوطنية للمساجد وتطهيرها من الاطراف التي تحاول دائما الاستفادة من أموال المساجد، كما تتضمن هذه البطاقة حفظ كل التبرعات والهبات المالية خاصة التي تمنح للمساجد .

هذا وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدد شكل البطاقية الوطنية للمساجد، التي تعتبر “أداة لإحصاء المساجد عبر التراب الوطني و جردها، بما يمكن من ترشيد تسييرها ومتابعة تجسيد وظائفها”.

و في هذا الإطار، وطبقا للقانون المؤرخ في 29 جوان 2017 المحدد لشكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها، تكلف مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -التي توكل إليها مهمة مسك هذه البطاقية- بـ”إنشاء قاعدة بيانات ممركزة للمساجد وحفظها على جميع الدعائم” و”تأمين قاعدة بياناتها” مع “ضمان تحيينها دوريا”.

و تشمل هذه البطاقية، الجانب الفني للمسجد حيث تحتوي على تسمية المسجد وموقعه وترتيبه (مسجد رئيسي قطب أو مسجد وطني أو مسجد محلي أو مسجد حي أو مسجد تاريخي) وقدرة استيعابه ووضعيته القانونية والمادية، فضلا عن المرافق المتوفرة به، وكذا التأطير البشري للمسجد (من أئمة ومرشدات دينيات وأساتذة التعليم القرآني ومؤذنين وقيّمين” وممتلكاته، العقارية منها والمنقولة، ومخططاته الطبوغرافية و الأمنية).

كما يتم أيضا من خلالها، تحديد طرق التمويل و تسجيل جميع الرخص الإدارية المتضمنة جمع التبرعات التي استفاد منها المسجد و الهبات والوصايا “المقبولة قانونا”.

كما يشير القرار أيضا إلى أن المعلومات التي تحتويها البطاقية الوطنية للمساجد يمكن أن تكون موضوع دراسة تقنية من طرف المصالح المركزية المختصة “بما يسمح باستغلال نتائجها لتحديد الفوارق بين الأوضاع السابقة و الحالية و المتوقعة و العمل على إصلاح الاختلالات”.و على صعيد آخر، تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية صدور القرار المنظم لعملية فتح المساجد الذي أشار إلى أن المساجد الرئيسية الأقطاب و المساجد الوطنية و المساجد المحلية تفتح لأداء صلاة الجمعة بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، فيما تفتح المساجد التاريخية الأثرية بموجب قرار صادر عن الوزير بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الثقافة، في حين يؤهل مدراء الشؤون الدينية و الأوقاف بالولايات بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس.

ويأتي إصدار البطاقية الوطنية للمساجد في وقت صرح فيه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مؤخرا أن ضمان أمن أماكن العبادات في مقدمتها المساجد، وكذا الأئمة في قلب اهتمام الحكومة.

رزاقي جميلة