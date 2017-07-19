أعلن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة يوم امس الثلاثاء بالجزائر أنه سيتم الانتهاء من مشروع ترميم وإعادة تأهيل جامع كتشاوة بالعاصمة والذي يشرف عليه خبراء أتراك خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري 2017.

وصرح شرفة خلال لقاء تقييمي لقطاعه بأنه “من المنتظر استلام جامع كتشاوة خلال الثلاثي الثالث من 2017” مضيفا بأنه “يأمل في أن تقام صلاة عيد الأضحى في هذا المسجد التاريخي”.

وتشرف على أشغال الترميم وإعادة تأهيل هذا المعلم الحضاري الوكالة التركية للتنسيق والتعاون “تيكا” منذ سنة 2014.

ويتم إنجاز هذا المشروع دون مقابل مالي بناء على الاتفاق المبرم بين الجزائر وتركيا والمعلن عنه بمناسبة زيارة الوزير الأول رجب طيب أردوغان رئيس تركيا حاليا إلى الجزائر في سبتمبر 2013.

ويعود بناء جامع كتشاوة الذي يعد أحد أشهر المساجد التاريخية بالعاصمة إلى أكثر من أربعة قرون وهو مزيج من الطابع المعماري العربي والتركي و قام بتوسيعه الداي حسين في العهد العثماني سنة 1794 غير أنه تم تحويل الجامع الى كنسية خلال الحقبة الاستعمارية قبل أن يسترجع هذا المعلم هويته كمسجد بعد الاستقلال.

من جهة أخرى أكد الوزير أنه سيتم وضع جامع الجزائر الأعظم الذي يعد مشروعا “وطنيا واستراتيجيا” حيز الخدمة جزئيا قبل نهاية العام الجاري 2017.

ويتعلق الأمر بكل من قاعة الصلاة والمنارة والساحة بينما سيتم استلام باقي هياكل ومرافق المشروع خلال 2018 حسب ذات المتحدث.

ووفقا لبيانات الوزير فإن مصالح وزارته تتكفل إجمالا بإنجاز 7.341 تجهيز عمومي تابع ل24 قطاع.

تسليم أكثر من 129 ألف سكن خلال السداسي الأول 2017

تم خلال السداسي الأول للعام الجاري 2017 تسليم أكثر من 129 وحدة سكنية في مختلف الصيغ حسب حصيلة لإنجازات قطاع السكن عرضت يوم الثلاثاء.

وتظهر بيانات وزارة السكن والعمران والمدينة استلام 129.862 وحدة بين جانفي وجوان 2017 من بينها 70.971 سكن ريفي و 28.413 سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) و 18.664 وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و 7.396 سكن عمومي مدعم و4.184 سكن ترقوي عمومي فضلا عن 234 سكن بيع بالإيجار أنجزها كناب-بنك.

وتمثل هذه الحصيلة 43 % من الهدف الذي يسعى له قطاع السكن بنهاية العام والرامي إلى إنجاز 300 الف وحدة.

وبالتالي ارتفع عدد السكنات المنجزة إجمالا إلى غاية 30 يونيو الماضي إلى 734.111 وحدة وهو ما يعني أنه تبقى 870.348 وحدة يتعين اتمامها قبل نهاية الخماسي الجاري 2015-2019 استنادا لأرقام الوزارة.

من جهة اخرى عرف السداسي الاول 2017 إطلاق مشاريع جديدة يقدر حجمها ب32.164 وحدة أي بنسبة 32% من الاهداف المسطرة للقطاع لهذه الفترة وذلك بالنظر للصعوبات المالية المسجلة في الاشهر الأولى من العام الجاري.

وتم خلال النصف الأول لسنة 2017 استهلاك غلاف مالي إجمالي قدره 241,51 مليار دج خصص 53 % منه للسكن العمومي الايجاري (اجتماعي) مقابل 32 % لفائدة صيغة البيع بالإيجار و12 % للسكن الريفي و 2 % للسكن العمومي المدعم إلى جانب 1% من هذا المبلغ كمساعدات أخرى.

أكثر من 191 الف سكن عدل في طور الانجاز

ووفقا لحصيلة وزارة السكن فإن يجري حاليا إنجاز 191.878 وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل) من إجمالي 350 الف وحدة مبرمجة خلال الخماسي الجاري (2015-2019 ) . ويتضمن ذلك 106.276 وحدة لا يتجاوز تقدم الأشغال بها نسبة 30 % مقابل 28.104 وحدة تتراوح نسبة الاشغال فيها بين 30 و 60 % و 57.498 وحدة تفوق نسبة الاشغال بها 60%. وفي مقابل ذلك تم الانهاء من إنجاز 35.064 وحدة إلى غاية 30 يونيو 2017.

وعلى هذا الاساس فإنه يتبقى إطلاق 123.058 وحدة جديدة لإنهاء البرنامج الخماسي في هذه الصيغة من بينها 88.312 وحدة تم إبرام العقود مع المؤسسات بخصوصها. وفي صيغة السكن الاجتماعي فإن حصيلة القطاع تظهر وجود 421.292 وحدة طور الانجاز من إجمالي 702.090 وحدة مسطرة في البرنامج الخماسي. وفي مقابل ذلك تم الانتهاء من إنجاز 262.158 وحدة بينما يتوجب إطلاق 18.640 وحدة اخرى للانتهاء من البرنامج أي قبل نهاية 2019.

وبخصوص صيغة السكن الريفي توجد 108.441 وحدة طور الانجاز من إجمالي 596.898 وحدة مقررة في البرنامج الخماسي. وتم تسليم 364.712 وحدة في الوقت الذي يتبقى فيه إطلاق 123.745 وحدة لإتمام البرنامج في هذه الصيغة.

أما في صيغة السكن العمومي المدعم توجد 121.318 وحدة طور الانجاز من إجمالي 198.032 مقررة في البرنامج الخماسي. وتم الانتهاء من 59.897 وحدة في الوقت الذي يتبقى فيه إطلاق 16.817 وحدة لإتمام البرنامج.

وفي صيغة السكن الترقوي العمومي توجد 27.419 وحدة طور الانجاز من إجمالي 50.000 وحدة مقررة في البرنامج الخماسي.وتم توزيع 8.567 وحدة في الوقت الذي يتبقى فيه إطلاق 14.014 وحدة لإتمام البرنامج حسب الحصيلة.