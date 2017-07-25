80 بالمائة من شباب الأونساج دفعوا مستحقاتهم

أعلنت، سميرة جايدر، المديرة العامة لوكالة دعم تشغيل الشباب، امس الإثنين، عن إعادة جدولة ديون “الأونساج” ومسح غرامات التأخير.

ولدى استضافتها في حصة “قهوة وجورنان” بقناة خاصة، أفادت جايدر أن “القرض الذي تمنحه الوكالة هو ملك للخزينة العمومية، ويجب أن يرجع لها”، كاشفة عن وضع تدابير جديدة لصالح شباب الأونساج، بقولها: “الوكالة وضعت إجراءات من شأنها تسهيل عمل الشباب الذين أنشأوا مؤسسات مصغرة”، مشيرة إلى اعطاء فرصة للشباب من أجل إعادة جدولة ديونهم مع مسح غرامات التأخير.

وقالت المتحدثة ذاتها، أنّ الإجراءات الجديدة تخص فقط الشباب الذين استفادوا من مشاريع قبل مارس 2011، وتشمل المؤسسات التي وجدت صعوبات كبيرة في التسيير.

وفي أرقام قدمتها مديرة وكالة دعم تشغيل الشباب، أكّدت الأخيرة: “80 في المائة من شباب الأونساج دفعوا مستحقاتهم، ما يعني أنّ مشاريعهم نجحت”.

ن.م