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إعادة جدولة ديون شباب “الأونساج” ومسح غرامات التأخير

القرض الذي تمنحه الوكالة ملك للخزينة العمومية:
إعادة جدولة ديون شباب “الأونساج” ومسح غرامات التأخير

eldjazair 24 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 32 زيارة

80 بالمائة من شباب الأونساج دفعوا مستحقاتهم
أعلنت، سميرة جايدر، المديرة العامة لوكالة دعم تشغيل الشباب، امس الإثنين، عن إعادة جدولة ديون “الأونساج” ومسح غرامات التأخير.
ولدى استضافتها في حصة “قهوة وجورنان” بقناة خاصة، أفادت جايدر أن “القرض الذي تمنحه الوكالة هو ملك للخزينة العمومية، ويجب أن يرجع لها”، كاشفة عن وضع تدابير جديدة لصالح شباب الأونساج، بقولها: “الوكالة وضعت إجراءات من شأنها تسهيل عمل الشباب الذين أنشأوا مؤسسات مصغرة”، مشيرة إلى اعطاء فرصة للشباب من أجل إعادة جدولة ديونهم مع مسح غرامات التأخير.
وقالت المتحدثة ذاتها، أنّ الإجراءات الجديدة تخص فقط الشباب الذين استفادوا من مشاريع قبل مارس 2011، وتشمل المؤسسات التي وجدت صعوبات كبيرة في التسيير.
وفي أرقام قدمتها مديرة وكالة دعم تشغيل الشباب، أكّدت الأخيرة: “80 في المائة من شباب الأونساج دفعوا مستحقاتهم، ما يعني أنّ مشاريعهم نجحت”.
ن.م

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