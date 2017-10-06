إطلاق نار بـ لاس فيغاس الأمريكية يخلف 20 قتيلا

قُتل 20 شخصا وأُصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلح النار أثناء مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، حسبما أعلنت السلطات.

وفتح المسلح النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق “ماندالاي باي” باتجاه حشد من رواد المهرجان.

وأكدت الشرطة مقتل المسلح المشتبه به، قائلة إنه من السكان المحليين، دون أن تفصح عن اسمه. وفر المئات من موقع الحادث، وسمع صوت طلقات نارية من رشاش آلي في مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى تداول تقارير عن حوادث أخرى في لاس فيغاس، وقالت الشرطة إنها تعتقد أن القاتل كان بلا شركاء، لكنها أعلنت أنها تبحث عن امرأة تدعى ماريلو دانلي.

وقالت متحدثة باسم مستشفى إن 14 من المصابين في حالة حرجة. وذكر شهود عيان إن مئات العيارات النارية قد أطلقت في الحادث. وقد أُغلقت العديد من الفنادق القريبة من موقع الحادث.

وكذلك أغلقت أجزاء من جادة لاس فيغاس مع وصول أفراد شرطة مسلحين. ولاذ الفارون من الموقع بفنادق ومطاعم وكذلك مطار لاس فيغاس.

وجرى تحويل بعض الرحلات الجوية بعد انتشار خبر الحادث.