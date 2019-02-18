أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عن إطلاق منافسة من أجل تغطية المناطق المعزولة أو التي تعاني من نقص في التغطية بشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الثابتة و المتنقلة.

و أوضح بيان لهذه الهيئة، أمس، أن وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة من خلال مديريتها العامة لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، أحصت المعطيات المتعلقة بالمناطق المعزولة أو التي تعاني من نقص في التغطية بشبكات الاتصالات الالكترونية من أجل إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتغطية 508 منطقة بشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الثابتة و 750 منطقة و 178محور للطرقات بشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية المتنقلة يتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية”.

كما أضاف بيان الوزارة أن “الحكومة كلفت مجمع اتصالات الجزائر بتغطية المناطق التي تتطلب شبكة ثابتة فيما تكلفت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية بالتغطية من خلال شبكة متنقلة للشروع في مزايدة طبقا للتنظيم المعمول به”.

في نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن هذا الإعلان للمنافسة أطلقته سلطة الضبط أول أمس الأحد ” طبقا للأجندة التي حددتها وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة، مؤكدة أنه ” يجب على المتعاملين الثلاثة المتحصلين على رخص لإنشاء و استغلال شبكات متنقلة أن ترد في آجال لا تتعدى 30 يوما ستعلن عقبه سلطة الضبط بعد 20 يوم من التحليل عن المتعامل أو المتعاملين الذين تم انتقائهم لإنجاز مختلف مراحل المشروع”.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن ” تطبيق صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية أضحى ممكنا بعد تعديل الإطار القانوني و التنظيمي الذي تم في 2018 من أجل الاستجابة للطلب الشرعي للمواطنين الجزائريين من أجل تغطية المناطق المعزولة و محاور الطرقات ذات مردودية تجارية ضعيفة بالنسبة للمتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية”.

رزيقة. خ