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كشف السفير الجزائري في الكويت عبد الحميد عبداوي، عن نية حكومة سلال إطلاق خط طيران مباشر بين الكويت والجزائر، بهدف تحسين حركة التجارة البينية والمساهمة في تعزيز قطاع السياحة في كلا البلدين فضلا عن خدمة الجالية الجزائرية.

وحسب ما اورده موقع اعلامي فقد أفصح عبدواي، خلال اجتماع وفد وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية الجزائري، في غرفة تجارة وصناعة الكويت عن الجهود المبذولة لتدشين خط الطيران من خلال مراسلات واتفاقيات جرت مع شركة الخطوط الجوية الكويتية التي ننتظر ردها في هذا الشأن، آملا موافقة الشركة على هذا التعاون الإيجابي لما فيه مصلحة البلدين.

وأضاف السفير الجزائري، أن الحكومة تتطلع إلي تعزيز التجارة البينية التي تتوج بتشغيل الخط المباشر، مؤكدا أن وزارة السياحة الجزائرية تقدم امتيازات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الجزائرية.

ق.و