إطلاق حملة للتشجير لنغرس معا

في إطار إستئناف حملة التشجير المفتوحة، بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، المنظمة بالتنسيق مع محافظة الغابات و المنظمة الوطنية لحماية البيئة والتبادل السياحي تحت شعار “لنغرس معا… لكل جزائري شجرة”، وبهدف تنمية الحس البيئي لدى كافة فئات المجتمع لتحقيق مشروع “الحي الأخضر، الطريق الأخضر، الدرع الأخضر” وتعزيزا للرابطة “جيش- أمـة”. تم يوم 29 ديسمبر 2018، على مستوى القطاع العسكريمستغانم بالناحية العسكرية الثانية، غرس (5.000) شجيرة على مستوى غابة عمارنة، بلدية خير الدين، ولاية مستغانم، تحت إشراف السيد والي ولاية مستغانم، بحضور جميع السلطات المدنية والعسكرية، وبالتنسيق مع محافظة الغابات لولاية مستغانم. وقد عرفت هذه العملية مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي (القطاع العسكري مستغانم، مدرسة ضباط الصف للقوات البحرية، أفراد الدرك الوطني) وكذا أفراد الأمن الوطني، الحماية المدنية، أفراد المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة، بالإضافة إلى الكشافة الإسلامية.