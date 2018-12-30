الأحد , ديسمبر 30 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / إطلاق حملة للتشجير لنغرس معا

إطلاق حملة للتشجير لنغرس معا

Fella Soltani 30 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 71 زيارة

في إطار إستئناف حملة التشجير المفتوحة، بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، المنظمة بالتنسيق مع محافظة الغابات و المنظمة الوطنية لحماية البيئة والتبادل السياحي تحت شعار “لنغرس معا… لكل جزائري شجرة”، وبهدف تنمية الحس البيئي لدى كافة فئات المجتمع لتحقيق مشروع “الحي الأخضر، الطريق الأخضر، الدرع الأخضر” وتعزيزا للرابطة “جيش- أمـة”. تم يوم 29 ديسمبر 2018، على مستوى القطاع العسكريمستغانم بالناحية العسكرية الثانية، غرس (5.000) شجيرة على مستوى غابة عمارنة، بلدية خير الدين، ولاية مستغانم، تحت إشراف السيد والي ولاية مستغانم، بحضور جميع السلطات المدنية والعسكرية، وبالتنسيق مع محافظة الغابات لولاية مستغانم. وقد عرفت هذه العملية مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي (القطاع العسكري مستغانم، مدرسة ضباط الصف للقوات البحرية، أفراد الدرك الوطني) وكذا أفراد الأمن الوطني، الحماية المدنية، أفراد المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة، بالإضافة إلى الكشافة الإسلامية.

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

الحماية المدنية: تدابير إستباقية عشية العام الجديد

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، جهاز أمني هام إستعدادا  للإحتفالات بحلول العام الجديد 2019، وفق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super