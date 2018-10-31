من المنتظر أن يتم إطلاق عملية تعاون وتوأمة بين الجامعات البريطانية والجزائرية من أجل تعزيز أليات الفعالة لتطوير اللغة الإنكليزية خاصة منها الإنكليزية التقنية بالجزائر و ذلك في إطار الإرتقاء بسبل الشراكة و التعاون بين البلدين.

عبر ممثل الوزير الأول البريطاني، لورد جوناتان مارلند،في تصريح له عن سعادته للعلاقات المتينة مع الجزائر و ترقية الشراكة بين البلدين في مجال الطاقوي وأشاد، اللورد مارلند، بالدور الفاعل للجزائر في استتباب الأمن في المنطقة الإفريقية و دورها المحوري في إستقرار أسعار النفط في العالم.

و كشف اللورد، عن تعزيز أليات الفعالة لتطوير اللغة الإنكليزية خاصة منها الإنكليزية التقنية و ذلك في إطار الإرتقاء بسبل الشراكة و التعاون و التوأمة مع الجامعات الجزائرية وقال لورد، “جامعاتنا تبحث عن تعاون وتوأمة مع الجامعات الجزائرية لفعل ذلك”

رزاقي.جميلة