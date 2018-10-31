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إطلاق توأمة بين الجامعات البريطانية والجزائرية قريبا

ستعمل على تطوير اللغة الإنجليزية في الجزائر:
إطلاق توأمة بين الجامعات البريطانية والجزائرية قريبا

eldjazair 30 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 190 زيارة

من المنتظر أن يتم إطلاق عملية تعاون وتوأمة بين الجامعات البريطانية والجزائرية من أجل تعزيز أليات الفعالة لتطوير اللغة الإنكليزية خاصة منها الإنكليزية التقنية بالجزائر و ذلك في إطار الإرتقاء بسبل الشراكة و التعاون بين البلدين.
عبر ممثل الوزير الأول البريطاني، لورد جوناتان مارلند،في تصريح له عن سعادته للعلاقات المتينة مع الجزائر و ترقية الشراكة بين البلدين في مجال الطاقوي وأشاد، اللورد مارلند، بالدور الفاعل للجزائر في استتباب الأمن في المنطقة الإفريقية و دورها المحوري في إستقرار أسعار النفط في العالم.
و كشف اللورد، عن تعزيز أليات الفعالة لتطوير اللغة الإنكليزية خاصة منها الإنكليزية التقنية و ذلك في إطار الإرتقاء بسبل الشراكة و التعاون و التوأمة مع الجامعات الجزائرية وقال لورد، “جامعاتنا تبحث عن تعاون وتوأمة مع الجامعات الجزائرية لفعل ذلك”
رزاقي.جميلة

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