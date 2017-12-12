جرى مساء أول أمس إطلاق أول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات “ألكومسات 1” بنجاح انطلاقا من الأراضي الصينية وقد اعتبر الرئيسان الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والصيني شي جين بينغ هذا الإنجاز “تتويجا لسنوات من العمل المضني والجاد” بين الجزائر والصين في مجال تكنولوجيا الفضاء في سياق تبادل تهاني بين الرئيسين حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ويعتبر هذا الإنجاز حسب المصدر ذاته “ثمرة للشراكة العلمية الموفقة بين الوكالة الفضائية الجزائرية وعدة هيئات علمية صينية”. وقد نوه الرئيس بوتفليقة في رسالة لنظيره الصيني ب”جودة العلاقات الثنائية الجزائرية الصينية التي قرر البلدان ترقيتها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة سنة 2014″, معتبرا هذا الإنجاز “تتويجا لسنوات من العمل المضني والجاد بين الجزائر والصين في مجال تكنولوجيا الفضاء”. كما عبر الرئيس بوتفليقة عن “امتنانه العميق لجمهورية الصين الشعبية على ما أبدته من استعداد لنقل التكنولوجيا في مجال جد متطور كمجال الاتصال والإعلام”. من جهته هنأ الرئيس الصيني الرئيس بوتفليقة بنجاح إطلاق القمر الاصطناعي “ألكومسات 1”, مثمنا “الدور الذي لعبه التقنيون الجزائريون في نجاح هذا المشروع” كما أكد على “الصداقة العميقة” التي تربط الجزائر والصين, معتبرا الجزائر”شريكا استراتيجيا من الطراز الأول”. وتربط الجزائر بالصين الشعبية علاقات وطيدة سياسية وتاريخية واقتصادية وتمثل تكنولوجيات الإعلام والاتصال إحدى أهم ركائز هذه العلاقات إلى جانب قطاع البناء والأشغال العمومية وتعتبر الصين الشعبية الشريك رقم واحد في التبادلات التجارية وينوي البلدان بالدفع قدما في سبيل ترقية التعاون والشراكة بينهما.