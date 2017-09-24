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إضرام النار داخل محافظة الأفلان بورقلة

احتجاجا على إعداد قوائم الترشيح للمحليات:
إضرام النار داخل محافظة الأفلان بورقلة

eldjazair 23 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 25 زيارة

حملوا شعارات “سئمنا نفس الوجوه حان وقت التجديد”، و”نعم للإطارات والكفاءات لا للشكارة”..
أقدمت مجموعة من الشباب على إضرام النار في بهو محافظة للافلان بولاية ورقلة، بعد أن علقوا شعارات على مدخل المحافظة احتجاجا على طريقة إعداد القوائم للانتخابات المحلية،وتنديدا بالفوضى والمعريفة في إعداد قوائم الترشيحات .
هذا وتدخل العديد من الشباب لإطفاء النيران المشتعلة بالمكتب التي التهمت جل الملفات المتواجد داخل المكتب.
هذا وحملت الشعارات التي رفعت في الوقفة الاحتجاجية “سئمنا نفس الوجوه حان وقت التجديد”، و”نعم للإطارات والكفاءات لا للشكارة”، و”الافلان ليست ملكا لأصحاب الشكارة” وغيرها من الشعارات التي تؤكد وجود أزمة داخل المحافظة التي احتج فيها مناضلون ضد قوائم الترشيحات، ويعيش الأفلان وضعا متململا بسبب إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية، يأتي هذا بعد تسجيل عديد الاستقالات بالمكاتب البلديات بولايات الوطن.
رزاقي جميلة

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