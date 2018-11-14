كشف رئيس النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات أحمد بوتومي ، أن الإضراب متواصل لليوم الرابع على التوالي مشيرا أن طائرات الجوية الجزائرية تقلع من دون مراقبتها من قبل التقنيي ومهندسي الصيانة.

وأضاف ذات المتحدث، أن التضامن مع العمال إرتفع بعد إقصاء 12 مهندسا البارحة، حيث أصبح الإضراب على المستوى الوطني بعدما كان منحصرا فقط في العاصمة،مضيفا أن باب الحوار مع الجهات المعنية مغلق وننتظر فتح باب الحوار للخروج من هذه الوضعية التي لا تساعد العمال والإدارة،وفي ذات السياق قال بوتومي أن الطائرات التي تقلع من دون مراقبة لا نتحمل مسؤوليتها، وهناك جهات مختصة يجب أن تراقبها،وأكد أنه ليس هنالك أي إتصال بينهم وبين السلطات المعنية سواء كانت وزارة النقل أو مديرية الطيران المدني.

من جهة ثانية أقدم نحو 200 ميكانيكي ومهندس بقسم الصيانة بالجوية الجزائرية، مساء الثلاثاء، على الاستقالة الجماعية من الشركة احتجاجا على فصل زملاء لهم مضربين بمن فيهم رئيس النقابة المستقلة لتقنيي الصيانة أحمد بوتومي رغم أن النقابة لم تدع للإضراب وكان عفويا من كرف العمال،ومن المرجح أن تتأثر الرحلات الجوية في ظل انتشار حالة التضامن وسط موظفي الشركة على إختلاف أقسامهم.

رزاقي.جميلة