المكلف بالإعلام لشركة طاسيلي “لم نتلق أي إعذار حول الإضراب”

شل أمس طيارو ومضيفو الطيران بشركة طاسيلي للطيران جل الرحلات التي كانت مبرمجة بعد دخولهم في في إضراب مفاجئ عن العمل صباح الأمس، ما تسبب في إلغاء حوالي عشر رحلات على الأقل ما بين الدولية والوطنية.

دخل عمال شركة “طاسيلي للطيران” لنقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA في إضراب مفاجئ صباح الأمس عن العمل، ما تسبب في إلغاء حوالي عشر رحلات على الأقل ما بين الدولية والوطنية،هذا و شلت بموجبه حركة الرحالات والطائرات، إحتجاجا على ظلم وتعسف الإدارة وعدة مطالب أخرى رفعها المضربون،هذا ويعد إضراب مستخدمو “الطاسيلي” للمرة الثانية ، بعد أن فشلوا في تنظيم إجتماع بين المدير والمضربين، والذي كان منتظرا،مما دفع العمال لمواصلة إضرابهم.

هذا وسبق لعمال شركة النقل الجوي، أن شنوا إضرابا مماثلا منذ حوالي 10 أيام لمطالبة الإدارة بتطبيق الإتفاقية الجماعية المتفق عليها من قبل،علما أن مطالب المضربين، التي رفعوها تتعلق بتطبيق الإتفاقية الجماعية الممضاة في جويلية 2011، وتدهور ظروف العمل كعدم توفير البدلة الرسمية منذ أكثر من عامين، ناهيك عن تجاوزات تصدر عن الإدارة، التي تتعسف في التعامل مع العمال. للتذكير أنشئت طاسلي للطيران، سنة 1998 في إطار مشروع مشترك بين سوناطراك وشركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل أن تتحول إلى فرع تابع 100 في المائة لهذا المجمع البترولي الوطني منذ 2005،و كانت طاسلي للطيران التي تملك أسطولا مكونا من 12 طائرة من مختلف الأنواع قد وقعت في جويلية الماضي على بروتوكول إتفاق مع المصنع الأمريكي للطائرات ” بوينغ” لإقتناء 3 طائرات من طراز بوينغ 737/800.

وعلاوة على الخطوط الداخلية تضمن الشركة رحلات دولية نحو العديد من المدن الفرنسية و كذا اسطنبول و روما و ميلانو.

شركة طاسيلي: “لم نتلق أي إعذار حول الإضراب”

من جهته كشف المكلف بالإعلام، لشركة الطاسيلي، كريم بحار، أن الشركة لم تتلقى أي إعذار مسبق حول الإضراب الذي شن صبيحة الأمس الأحد،وقال بحار في تصريح إعلامي، أنهم لم يتلقو أي عارضة حول مطالب العمال المضربين،مشيرا أنه تم التحاور مع ممثلي النقابيين لمزاولة العمال بطريقة عادية.

هذا وأكد ذات مسؤول أنه تم تعليق الإضراب الذي شنه صباح الأمس عمال الملاحة للشركة و تم إستئناف الرحلات المبرمجة بعد ساعات من الإضراب.

و أوضح ذات المصدر، أن تعليق هذا الإضراب الذي نظم دون سابق إشعار جاء بعد لقاء ضم الرئيس المدير العام لشركة طاسلي للطيران بلقاسم حرشاوي و ممثلي العمال المضربين لبحث مطالبهم الاجتماعية و المهنية،و أضاف أن هذه الحركة الاحتجاجية تسببت في تأجيل حوالي تسع رحلات منها رحلة نحو

فرنسا كانت مبرمجة خلال الصبيحة قبل أن “تستأنف الحركة الجوية لهذه الشركة بشكل طبيعي” و قد تم بذلك تأجيل رحلة الجزائر-نانت التي كانت مبرمجة الأحد على الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الـ10سا 15 بعد وقف الإضراب،و حسب بهار فان “الرئيس المدير العام يثق كل الثقة في جدية و إحترافية عمال الشركة”.

رزاقي.جميلة