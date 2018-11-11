شن تقنيو الصيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية،صباح الأمس إضرابا مفاجئا عن العمل، بسبب ما وصفوه رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم،في الوقت الذي تهربت إدارة الشركة من الخبر مشيرة إلى أن نحو 12 تقنيا دخلوا في إضراب لأسباب غير معروفة، حيث دعتهم الإدارة إلى جلسة عمل لتحديد مطالبهم.

فاجأ عمال الصيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية مسؤولي المؤسسة بالدخول في إضراب عن العمل صباح الأمس من أجل الضغط على مسؤولي المؤسسة والاستجابة لمطالبهم المرفوعة بعدما رفضت هذه الأخيرة الاستجابة لها.

وحسب مصادر من داخل المؤسسة أكدت أن الشركة سارعت لإحتواء الوضع الذي كاد يعطل عديد الرحالات الداخلية والدولية بمطار هواري بومدين الدولي، حيث أكدت إدارة الشركة أن نحو 12 تقنيا دخلوا في إضراب لأسباب غير معروفة، وتم دعتهم إلى جلسة عمل لتحديد مطالبهم.

ولم يدم الإضراب سوى ساعات قليلة، حيث قال المتحدث باسم شركة الجوية الجزائرية، أمين أندلوسي إن العمال المضربين توقفوا عن العمل لإبلاغ مسؤوليهم بالمشاكل الإدارية التي يعيشونها، ثم عادوا إلى مناصب عملهم.”ونفى أندلوسي في تصريح صحفي أن يكون الإضراب قد أثر على رحلات الشركة.

رزاقي.جميلة