ستدشن مدارس تعليم السياقة السنة الجديدة 2019 بإضراب عام تنديدا برفض وزارة النقل التراجع عن تطبيق دفتر الشروط الجديد،رغم اعتراض الاتحادية ورفضها القاطع لمضمونه خاصة ما تعلق بالمستوى الدراسي لصاحب المدرسة ومساحتها والشرط الذي يلزم بتغيير السيارة كل خمس سنوات.

عقد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، دورة استثنائية لمناقشة الوضعية التي وصفها بالصعبة التي يزاول فيها مهنيو تعليم السياقة، خاصة ما تعلق بالتعجيل في تعديل مضمون دفتر الشروط الجديد المجمد على مستوى الوزارة الأولى منذ أكثر من عام.

هذا وحضر دورة الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، ممثلو 38 ولاية وشهد نقاشا معمقا حول المشاكل التي يواجهها منخرطو التنظيم عبر الوطن، حيث انتقدوا المراسلة التي وجهتها وزارة النقل مؤخرا إلى المديرين الولائيين، للشروع في تطبيق البرنامج الوطني للتكوين دون مراعاة مطالب الاتحادية،هذا وقرر المجتمعون، إعداد تقرير مفصل عن نتائج اللقاء، وتذكير الوزارة برفضهم القاطع مضمون دفتر الشروط الجديد، تحسبا لإيداعه على مستوى مكتب المسؤول الأول عن القطاع قبل نهاية العام الجاري.

رزاقي.جميلة