أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل عن إصدار دليل أخلاقيات مهنة الشرطي يحدد معالم عمله بشكل أدق.

وقال اللواء الهامل في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشرطة بمقر مجموعة الاحتياط والتدخل للأمن الوطني بالقبة قرأها نيابة عنه عميد شرطة محمد فيلالي أن دليل أخلاقيات مهنة الشرطي منبثق من روح القانون الأساسي الخاص ليكون بمثابة “الأٍرضية التي يعتمد عليها الشرطي في أداء مهامه بغية تحديد معالم عمله بشكل أدق”.

وأكد “عزم” جهاز الشرطة الجزائرية على توسيع دائرة التعاون مع مختلف المؤسسات الأمنية عبر أرجاء المعمورة وذلك بالتكامل والتنسيق مع العلاقات الدبلوماسية للدولة الجزائرية “الداعمة قيادتها والمشجعة لكل ما يدعوا إلى إرساء الأمن وضمان استقرار الشعوب في ضل احترام المواثيق الدولية”.

وأضاف في ذات السياق بأن تحقيق هذا المسعى يتطلب من كل مسؤولي الشرطة العربية العمل أكثر لتعزيز التعاون فيما بينها وتبادل الخبرات والمعلومات وكذا مناقشة كل المقاربات الأمنية الهادفة إلى مساعدة كل بلد على كبح جماح الجريمة العابرة للقارات والحدود.

و أوضح إن الاحتفال بعيد الشرطة العربية له “معنى كبير يهم الإنسانية بأسرها” كون الهدف منه يتعلق أساسا بتوطيد العلاقات المهنية مابين منتسبي أجهزة الشرطة العربية للنهوض ب”أنبل رسالة في الوجود وهي العمل المشترك على إرٍساء أجواء الأمن والسكينة ” .

وأكد على الخصوص أن الشرطة الجزائرية كمؤسسة جمهورية تسعى دائما إلى إيجاد أساليب عملية تتوافق ميدانيا مع النظرة المنتهجة مبادرة ب”وضع ميكانيزمات لتوسيع نطاق عملها الجواري في إطار التأسيس لشرطة مجتمعاتية يكون فيها مكانة خاصة لكل الفاعلين من خبراء ومثقفين ورجال دين ورياضيين وفنانين”.

وابرز في نفس الوقت أن سياسة الانفتاح المنتهجة من قبل الشرطة ” للغوص أكثر في عمق المجتمع لايثنيها إطلاقا عن القيام بدورها الجوهري المتمثل في الحفاظ على النظام العام وصون ألأملاك” مؤكدا أن ممارسة الشرطة لهذه المهام يتم ضمن “الإحترام التام لقوانين الجمهورية وحقوق الإنسان وكرامة المواطن”. وذكر في هذا الصدد بمبادرة المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء مكتب داخلي يعنى بمراعاة حقوق الإنسان معززة هذه البنية الهرمية في الآونة الأخيرة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض “المرافقة الميدانية لمسار تحقيق هذا الهدف النبيل ” .

وبمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشرطة أشرف اللواء عبد الغني هامل على حفل ترقية وتقليد 376 إطار من جهاز الأمن الوطني في رتب مختلفة ضمنها 4 في مصاف عميد أول للشرطة و 6 عميد شرطة و 19 محافظ شرطة .

كما تم في نفس الإطار تقليد 19 ملازم شرطة و 17 مفتش رئيسي و51 مفتش شرطة و13 حافظ أول للشرطة و219 محافظ للشرطة و ترقية 8 من الأعوان المستخدمين بزيادة 195 منصب مقارنة مع السنة الماضية .

من جهة أخرى حظيت مجموعة من متقاعدي الأمن الوطني من الإطارات السابقة ومستخدمي مختلف الرتب بتكريم خاص وذلك بحضور ممثلي مختلف الفاعلين الجمعويين وجمعيات المجتمع المدني بالعاصمة.