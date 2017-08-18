الجمعة , أغسطس 18 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / يخضعون حاليا للمراقبة الطبية:
إصابة ثلاثة جزائريين في اعتداء برشلونة

يخضعون حاليا للمراقبة الطبية:
إصابة ثلاثة جزائريين في اعتداء برشلونة

eldjazair 18 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 11 زيارة

اصيب ثلاثة جزائريين بجروح في الهجوم الإرهابي الذي هز مدينة برشلونة في اسبانيا الخميس، وفقا لما علم من وزارة الشؤون الخارجية.
وأكدت الخارجية أنه وحسب المعلومات التي قدمتها السلطات الإسبانية، فإن هؤلاء الرعايا الجزائريين الثلاثة كانوا في رحلة إلى اسبانيا، وهم يخضعون حاليا للمراقبة الطبية.
وأكد نفس المصدر أن حالتهم الصحية مستقرة، وسيغادرون المستشفى لاحقا، وقد تم إعلام أسرهم من قبل القنصلية العامة للجزائر في برشلونة.
كما أكدت الخارجية عن إنشاء خلية أزمة تتابع عن قرب تداعيات هذه الأزمة.
وقد أعلنت الشرطة الاسبانية أن جنسيات الضحايا في الاعتداء الارهابي الذي استهدف برشلونة أمس الخميس تضم 18 جنسية بينهم جزائريين.
وحسب وكالة فرانس برس، فإن جنسيات الضحايا هي جزائرية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الهولندية والأرجنتينية، الفنزويلية، البلجيكية، الاسترالية، المجرية، البيروفية، الأيرلندية، اليونانية، الكوبية، المقدونية، الصينية، الإيطالية والرومانية.
ق.و

الوسوم

عن eldjazair

شاهد أيضاً

هجوم برشلونة: الشرطة تحبط هجوما ثانيا.. وثلاثة أيام حداد في إسبانيا

شهدت إسبانيا الجمعة وقفة لمدة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الهجوم بالشاحنة على منطقة “لاس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super