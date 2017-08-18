اصيب ثلاثة جزائريين بجروح في الهجوم الإرهابي الذي هز مدينة برشلونة في اسبانيا الخميس، وفقا لما علم من وزارة الشؤون الخارجية.

وأكدت الخارجية أنه وحسب المعلومات التي قدمتها السلطات الإسبانية، فإن هؤلاء الرعايا الجزائريين الثلاثة كانوا في رحلة إلى اسبانيا، وهم يخضعون حاليا للمراقبة الطبية.

وأكد نفس المصدر أن حالتهم الصحية مستقرة، وسيغادرون المستشفى لاحقا، وقد تم إعلام أسرهم من قبل القنصلية العامة للجزائر في برشلونة.

كما أكدت الخارجية عن إنشاء خلية أزمة تتابع عن قرب تداعيات هذه الأزمة.

وقد أعلنت الشرطة الاسبانية أن جنسيات الضحايا في الاعتداء الارهابي الذي استهدف برشلونة أمس الخميس تضم 18 جنسية بينهم جزائريين.

وحسب وكالة فرانس برس، فإن جنسيات الضحايا هي جزائرية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الهولندية والأرجنتينية، الفنزويلية، البلجيكية، الاسترالية، المجرية، البيروفية، الأيرلندية، اليونانية، الكوبية، المقدونية، الصينية، الإيطالية والرومانية.

ق.و