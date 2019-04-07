إسمهان سيمون تبدع في الفن الأمازيغي وتخرج من مسابقة “أرب غوت تالنت”

تميزت الفنانة الشابة والموهوبة إسمهان سيمون، مساء أمس، حين قدمت رائعا، في الحلقة الثانية من برنامج “أرب غوت تالنت”، المهتم بالمواهب العربية.

وتجملت إسمهان سيمون بالزي القبائلي، مقدمة أغنية في هذا الفن، ورغم خروجها من المنافسة، إلا أنها تركت صورة مشرفة عن الجزائر، وعن التراث الامازيغي.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم، بأداء اسمهان، خاصة علي جابر، الذي عبر عن سعادته بها وبوفائها للتراث الأمازيغي، حيث قال: نقلت الفن الأمازيغي للعالم كلو، ومن وراكي صرنا نحب الامازيغية كثير… فرحتنا فرحتين، أنت موهبة كبيرة، وأنا حبيتك كثير، ولأن الجزائريين عم يعطونا دروس في الحضارة، شعب غير قدرو بطريقة حضارية، وطريقة شهمة، وكلنا نشوف حالنا فيكم”

في حين اعترفت نجوى كرم أن صوت إسمهان نقي جدا، وعليها أن تراعي بعض النوتات في صوتها، ناصحة إياها بالاستمرار في المجال الفني وتطوير نفسها، ولم يذهب أحمد حلمي بعيدا، حين أقر بصوت إسمهان سيمون القوي، متمنيا أن تستمر في البرنامج.