كشف الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدخول الجامعي المقبل سيشهد ارتفاعا في عدد الطلبة وكذا المنشآت القطاعية، وأكد أنه سيحسن استقبال الطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا.

وخلال ندوة لتحضير الدخول الجامعي 2018-2019 صرح الوزير أمس، أن الدخول الجامعي المقبل سيشهد إرتفاعا في عدد الطلبة وكذا المنشآت القطاعية وذكر، أن القطاع سيسجل حوالي67 ألف طالب جديد ليصل عدد المسجلين في المؤسسات الجامعية أزيد من مليون وسبعمائة ألف طالب، في حين سيتعزز قطاع التعليم العالي بمنشآت قاعدية وهياكل سيكون من ضمنها 45 ألف سرير و 6 مطاعم على مستوى المراكز والمؤسسات الجامعية.

وفيما يخص التسجيلات في الماستر أكد حجار أنها ستستمر إلى غاية 31 من شهر جويلية وقال حجار خلال ترأسه أشغال الندوة الوطنية للجامعات، أنه سيتم فتح الأرضية للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الماستر خلال هذه المرحلة مضيفا، خصوصا الذين لم يتلقوا شهاداتهم.

وعن إلغاء مرحلة الطعون في التسجيلات الجامعية أكد أنها رسميا تم إلغاء مرحلة الطعون من فترة التسجيلات الجامعية وأرجع الوزير سبب ذلك إلى الإرهاق والمتاعب التي تسببها هذه المرحلة للطالب و أضاف، حجار على هامش ترأسه لأشغال الندوة الوطنية للجامعات، أنه بإمكان الطالب الذي لم يتحصل على إختياره في بطاقة الرغبات سيتم معالجتها على مستوى الجامعات بإستعمال النظام الرقمي “progres”

وعن إلغاء المنشور التكميلي الخاص ببعض التخصصات أكد أيضا أنه تم إلغاء المنشور التكميلي الخاص ببعض التخصصات على غرار العلوم الطبية وأكد الوزير أنه، تم دراسة نتائج حاملي البكالوريا من أجل تحديد المعدلات بدقة للإقتراب من الطالب وتقليص نسبة عدم الرضا وأضاف حجار بأنه، أسندت معالجة الحالات الخاصة للمؤسسات الجامعية ولكن تحت مراقبة الوزارة من خلال نظام إعلامي وهذا تفاديا لأي تجاوزات.

وفي سياق أخر أكد أن شهادة الإعفاء من الضرائب لن تطلب في ملف منحة الطالب وأنه تم اتخاذ كل التدابير لاستقبال الطلبة الجدد.

رزاقي.جميلة