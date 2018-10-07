إستدعت أمس لجنة الوساطة وفض النزاعات لحزب جبهة القوى الإشتراكية، البرلماني ورئيس الكتلة النيابية سابقا، شافع بوعيش للمثول أمامها إلى جانب البرلمانية عن حزب الأفافاس سليمة غزالي والتي من المنتظر أن تقف أمام اللجنة نفسها بسبب مقال منشور في موقع إلكتروني قبل أيام وتضمن المقال إتنتقادا لاذعا للمؤسسة العسكرية وتشكيكا في التغييرات التي عرفتها هذه الأخيرة منذ أيام.

كشف رئيس الكتلة البرلمانية السابق لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، عن استدعائه من طرف قيادة الحزب، للمثول أمام لجنة الوساطة، التي تعد بمثابة لجنة انضباط وقال شافع بوعيش، عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك “بلغني الآن بأنه سيتم استدعائي للمثول غدا أمام لجنة الوساطة لحزب جبهة القوى الاشتراكية، لكنني لم أتلق لحد الآن وثيقة الاستدعاء“.

وأعرب بوعيش عن اندهاشه للاستدعاء قائلا “أعترف أنني مندهش، بل ومصدوم لهذا الخبر خاصة وأنني علمت بأن قرار استدعائي اتخذ و أنا على فراش المرض بالمستشفى في انتظار إجراء عملية جراحية على القلب.”

وأخبر بوعيش قيادة الحزب بعدم انتقاله أمام لجنة الوساطة لحزب جبهة القوى الاشتراكية لأسباب صحية قائلا :أعلم رفقائي المناضلين بأنني لن أستطيع أن أكون في الموعد لأسباب صحية و أطالب أعضاء اللجنة باختيار تاريخ آخر.”

وهو ما دفع السكرتير الأول محمد حاج جيلاني لإعداد تقرير ورفعه للهيئة الرئاسية،ويبدوا أن حزب الدا الحسين يواصل النزيف، وهذا بعد عرض مناضليه للمساءلة في عديد المرات،وللإشارة عرف الأفافاس في السنتين الأخيرتين أزمات متتالية، أبرزها قضية عضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت الذي أقصي سنة 2017 من الحزب بصفة نهائية، بالإضافة إلى استقالة علي العسكري قبل أشهر قبل تراجعه عنها وعقد مؤتمر أسفر عن تغييرات في الهيئة الرئاسية.

وفي نفس السياق تحدثت العديد من الجهات داخل حزب جبهة القوى الاشتراكية، أن القيادة لم تكتف باستدعاء رئيس المجموعة البرلمانية سابقا، شافع بوعيش، للمثول أمام لجنة الوساطة وتسوية النزاعات، بل استدعت أيضا النائب سليمة غزالي، للمثول أمس السبت أمام هذه اللجنة.

ويعد السبب الرئيسي لإستدعاء سليمة غزالي حسب ما يتم الترويج له كتاباتها الأخيرة التي نشرت عبر إحدى المواقع الإلكترونية، شككت فيها بخصوص التعديلات الأخيرة التي أجرت في المؤسسة العسكرية، وذلك دون الرجوع لقيادة الحزب، وفيما يخص سبب استدعاء بوعيش للمثول أمام لجنة الوساطة، هو توجيهه لعدة اتهامات لمسؤولين على مستوى إدارة ولاية بجاية دون الرجوع لقيادة الحزب.

ومن جهته، أكد يوغرطة عبو، المكلف بالإعلام في جبهة القوى الاشتراكية، حسب تصريحات عنه نقلتها عديد الجهات أكد أن خبر إستدعاء كل من النائبين بوعيش وغزالي، للمثول أمام لجنة الوساطة وتسوية المنازعات تم فعلا يوم الأمس السبت وقال هي أمور داخلية تخص الحزب مؤكدا أن اللجنة تقوم بوظيفتها في إطار قوانين الحزب التي تنظم مثل هكذا حالات.

رزاقي.جميلة