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إستئناف رحلات خطوط السكك الحديدية

بعد إضراب مفاجئ للأعوان المرافقين للقطارات:
إستئناف رحلات خطوط السكك الحديدية

eldjazair 8 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 24 زيارة


استأنف خطوط السكك الحديدية رحلاتها، صبيحة امس بعد توقفها 3 ساعات، إثر دخول الأعوان المرافقين للقطارات في اضراب عن العمل.
وتسبب دخول الأعوان المرافقين للقطارات في حركة احتجاجية، صبيحة الأحد، في تذبذب لسير الرحلات وسط تذمر المسافرين الذين يستقلون قاطرات القطار في وجهتهم اليومية، إلا أن تعليق المضربين للإضراب الذي شرعوا فيه منذ الـ 5 صباحا، بدد مخاوف المواطنين.
وللإشارة الحركة الاحتجاجية المفاجئة والتي جاءت دون إشعار مسبق تسببت في تذبذب على مستوى الرحالات لأكثر من ثلاث ساعات قبل إستئناف العمل .
رزاقي جميلة

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