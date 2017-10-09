

استأنف خطوط السكك الحديدية رحلاتها، صبيحة امس بعد توقفها 3 ساعات، إثر دخول الأعوان المرافقين للقطارات في اضراب عن العمل.

وتسبب دخول الأعوان المرافقين للقطارات في حركة احتجاجية، صبيحة الأحد، في تذبذب لسير الرحلات وسط تذمر المسافرين الذين يستقلون قاطرات القطار في وجهتهم اليومية، إلا أن تعليق المضربين للإضراب الذي شرعوا فيه منذ الـ 5 صباحا، بدد مخاوف المواطنين.

وللإشارة الحركة الاحتجاجية المفاجئة والتي جاءت دون إشعار مسبق تسببت في تذبذب على مستوى الرحالات لأكثر من ثلاث ساعات قبل إستئناف العمل .

رزاقي جميلة