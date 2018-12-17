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إستئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة غدا

Djalila Rezzaki 17 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 82 زيارة

يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية يوم غد الثلاثاء، أين ستخصص الجلسة لعرض ومناقشة والتصويت على مشروع القانون

المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، وذلك بحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية

حيث ستكون البداية بتقديم ومناقشة مشروع الـقـانـون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 

أما بعد الزوال فسيتم مواصلة النقـاش حول مشروع الـقـانون المتضـمن تسوية الميزانية لسنة 2016

بالإضافة إلى رد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، والتصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016

رزاقي.جميلة

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