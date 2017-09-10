

وافقت إسبانيا على تسليم قياديين هاربين في الجيب الإسباني مليلة إلى الجزائر.

ووجهت للمتهمين تهم متعلقة بممارسة أنشطة مناهضة لوحدة الوطن والتحريض على الانفصال، والدعوة إلى ارتكاب جرائم دموية ضد قوات الأمن، بين سنوات 2013 و2016، والدفع إلى التناحر بين السكان ونشر الأفكار العنصرية والطائفية خاصة في غرداية وقرارة وبريان.

كشف تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية، يوروبا برس، أول امس موافقة الحكومة الإسبانية على تسليم الجزائر، إثنين من أبرز الناشطين الميزابيين صلاح عبونة وخضير سكوتي، الذين وجهت لهما تهم تتعلق بالإرهاب، وفقا لما تضمنته وسائل إعلام إسبانية، وكان الناشطين الجزائريين قد تنقلا شهر جويلية الأخير إلى جزيرة مليلية .

ونقلت صحيفة لافانغوارديا الإسبانية عن الوكالة أن مجلس الوزراء الإسباني صادق في اجتماعه الأسبوعي أول امس، على تسليم المنشقين الجزائريين

المقيمين في الجيب الإسباني في المغرب مليلة، إلى الجزائر التي تتهمهما بالإرهاب والدعوة إلى الانفصال.

ويُعتبر المتهمان من أبرز المطلوبين الجزائريين المتهمين بالتورط في أنشطة مناهضة لوحدة الوطن والتحريض على الانفصال، والدعوة إلى ارتكاب جرائم دموية ضد قوات الأمن ، والتآمر على سلامة التراب والوحدة الوطنية بين سنوات 2013 و2016.

كما اتهم المطلوبين بالدعوة إلى التناحر بين السكان، وبث الأفكار العنصرية والطائفية بينهم ، خاصة في مناطق غرداية، وقرارة، وبريان.

يُذكر أن غرداية قد شهدت في السنوات القليلة الماضية، تنامي الصدامات بين سكانها من أصل عربي وبربري، على خلفية توترات ومواجهات عنيفة منذ 2013، وخلفت قتلى وجرحى في أكثر من مناسبة.

ويُعتبر المطلوبان من أبرز قيادات الحركة من أجل الحكم الذاتي في مزاب .

رفيقة معريش