إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية هذا الخميس بتمنراست للسلطات العسكرية وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف, كما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي , سلم الارهابي المسمى ” ر.بولا” المكنى “عبد الله” نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة , صبيحة يوم 02 نوفمبر 2017 وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء “.

وفي سياق متصل, “أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, ببومرداس بالناحية العسكرية الثانية , عنصر دعم للجماعات الإرهابية, فيما دمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع بالبويرة” .

وذكر نفس المصدر أنه “وفي اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران بالناحية العسكرية الثانية , ان أميناس والوادي وبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة , سبعة مهربين وضبطت شاحنة و03 مركبات و4 .30 قنطار من مادة التبغ وكميات كبيرة من المواد الشبه صيدلانية والألبسة وكذا المواد الغذائية “.

في حين” أوقفت مفارز أخرى ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية الثانية , 04 مهربين وحجزت مركبتين(02) رباعيتي الدفع و2800 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب” .

من جهة أخرى “أوقفت عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية, تاجر(01) مخدرات بحوزته73 كلغ من الكيف المعالج , فيما تم ضبط 12226 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وتلمسان وسعيدة بالناحية العسكرية الثانية و ورقلة وبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة,و 1225 قرص مهلوس بمعسكر بالناحية العسكرية الثانية , وببرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة, كما تم توقيف 82 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار والطارف و ورقلة ,كما كده بيان الوزارة.

ق.و