سجلت الحكومة كل ما تبقى من برنامج سكنات صيغة البيع بالإيجار(عدل) 2013 ضمن قانون المالية 2019، مجددة عزمها على انهاء البرنامج المسطر حسبما أكده مصدر مسؤول في وزارة السكن و العمران و المدينة.

وأكد ذات المصدر أن وتيرتها تسير بشكل “جيد و منتظم” ، مضيف في هذا الصدد الى ان وزارة السكن قد قامت بتوزيع نحو 30 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال شهر اوت الماضي كما تعتزم توزيع 30 ألف وحدة اضافية في غضون شهر سبتمبر الجاري. وكان قد صرح مؤخرا على ان الدولة “ستستمر في توزيع السكنات من مختلف الصيغ و ذلك عبر كافة ولايات الوطن”. كما جدد حرصه على متابعة ومراقبة عمل الشركات المنجزة للمشاريع السكنية و أن القطاع يستخذ اجراءات عقابية ضد كل الشركات التي تخل بآجال تسليم البرامج الموكلة له، بالمقابلكان قد أعلن في وقت سابق “عن الانطلاق في أشغال انجاز أكثر من 50 بالمئة من برنامج عدل المسجل لسنة 2018 و المقدر ب 120 الف وحدة سكنية مضيفا ان ما تبقى من هذا البرنامج هو حاليا قيد الدراسة و اختيار المقاولات التي ستنجزه.و بخصوص عمليات استلام و توزيع السكنات.

عمر ح