إدانات واسعة لهجوم قصر السلام في جدة

شهد حادث قصر السلام في جدة، إدانات كثيرة، لطابعه الإرهابي وتهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتسببه بمقتل رجلي أمن وإصابة 3 آخرين.وفي هذا الإطار، أعربت الكويت والبحرين، أمس السبت، عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: “إن الكويت تقف إلى جانب السعودية، وتؤيدها في إجراءاتها الرادعة لمواجهة خطر الإرهاب، وسعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها”، مؤكدا موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره. من جهتها، قالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان: “ندين بشدة الاعتداء الإرهابي على نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي في جدة”، مؤكدة وقوف البحرين إلى جانب السعودية في حربها ضد جميع أشكال الإرهاب وكل من يدعمه ويموله.

كذلك، أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الهجوم الإرهابي، وأكد المدير العام للمنظمة، في بيان، على دعم الإيسيسكو للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله. وشهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجة من الغضب والاستنكار، ووصف الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، محاولة الهجوم على قصر السلام بأنه “جريمة لا تغتفر وتعد خطير على رمز الدولة“. وقال الإعلامي صلاح فيدان إن القصر سيبقى رمزا للسلام مهما حاولوا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن لسان المتحدث الأمني باسم الداخلية، قوله: “اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري، سعودي الجنسية، ويبلغ من العمر 28 عاما، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، 3 قنابل حارقة مولوتوف”، مشيرا إلى أن “الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقا”.

المصدر: وكالات