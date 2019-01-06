إدارة وولفرهامبتون تقف إلى جنب مع المهتمين بالحدادي

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن وولفرهامبتون الإنجليزي التحق بركب الأندية المُهتمة بخدمات منير الحدادي، قصد الاستفادة من خدماته في الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة وأن اللاعب المغربي الأصل رفض تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وكانت المفاوضات بين الحدادي وبرشلونة قد باءت بالفشل، بسبب اختلافهما حول الجانب المالي المُرتبط بالعقد الجديد، حيث يؤكد المهاجم المغربي الأصل أن العرض الذي قُدِّم إليه من طرف مسؤولي البلاوغرانا، لا يستجيب لتطلُّعاته ولا يعكس قيمته في سوق الانتقالات.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن الفريق الإنجليزي سبق له التعاقد مع لاعب من برشلونة خلال الصيف الماضي، ويتعلق الأمر بأداما تراوري، والذي زامل الحدادي في أكاديمية “لاماسيا”، ونجحا معاً في قيادة الفريق للتتويج بأول دوري للشباب في تاريخ النادي عام 2014.

ياسين.س