أعلن مصدر رسمي من إدارة نادي نيس الفرنسي، الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسية، أن لاعبه الدولي الجزائري يوسف عطّال، لن يكون ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل تألقه اللافت مع نادي الجنوب الفرنسي، ورغبة أكثر من فريق أوروبي في الاستفادة من خدماته. وتألق الظهير الأيمن الجزائري بشكل ملفت للانتباه حتى نصب نفسه اكتشاف الموسم في البطولة الفرنسية، حيث شارك عطّال في 22 مقابلة في “ليغ 1” وسجل ثلاثة أهداف، كما نال جائزة أحسن لاعب في الشهر ضمن تشكيلة نادي نيس، ثلاث مرات متتالية (نوفمبر، ديسمبر وجانفي). ولم يمر بروز خريج أكاديمية نادي بارادو، مع تشكيلة المدرب الفرنسي باتريك فييرا، مرور الكرام، حيث جلب له اهتمام أكبر الأندية الأوربية على غرار أتليتكيو مدريد الإسباني، الذي يرغب بضم يوسف عطّال (22 سنة) إلى صفوفه، ولكن حسب المدير الفني لفريق “النسور” غريماندي، فإن اللاعب الدولي الجزائري لن يغادر بيت نيس في نهاية هذا الموسم: “يوسف عطّال لن يغير الأجواء تحسبا للموسم القادم”، وهو ما أكده المسير بنادي الجنوب الفرنسي أمام الصحافة. وأشار الرئيس الجديد لنادي نيس غوتيه غاناي، في مارس المنصرم أن المدافع الأيمن الجزائري يدخل ضمن مخططات النادي للموسم المقبل .. لكن في بعض الأحيان لا يمكننا رفض بعض العروض الاستثنائية”. وحط يوسف عطّال، الرحال بنادي نيس في الصائفة الماضية مقابل مبلغ 3 ملايين أورو، قادما من نادي كورتري البلجيكي، وبحسب المردود القوي الذي قدمه طوال الموسم مع النادي الفرنسي وكذا تأهله رفقة المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2019، فأكيد أن قيمته السوقية قد ارتفعت بشكل محسوس.