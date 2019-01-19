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إدارة شبيبة الساورة تقيل نغّيز من منصبه

adel boukhalfa 19 يناير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 106 زيارة

فاجأت إدارة شبيبة الساورة، بإقالة المدرب نبيل نغيز، وذلك بعد يوم واحد من التعادل الذي حققه الفريق ضد الأهلي المصري (1-1)، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية.

ويأتي عنصر المفاجئة بالنظر للأداء المقدم من طرف اللاعبين وكذا الروح القتالية التي أظهروها، إلا أن الحظ والخبرة عاكستا “أبناء الجنوب”، فضلا على التصريحات التي أدلى بها المسؤولين بعد المواجهة، والتعبير عن رضاهم عن الأداء بالرغم من مرارة التعادل والهدف القاتل في الدقيقة الـ85.

وتأتي الإقالة أيضا بعدما فشل شبيبة الساورة في تحقيق الفوز في 5 لقاءات متتالية في جميع المنافسات.

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