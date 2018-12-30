كشفت مصادر صحفية في البرتغالي، إن نادي بورتو، قرر الاحتفاظ بالدولي الجزائري ياسين براهيمي إلى غاية نهاية عقده، وذلك للاستفادة من خدماته في مختلف التحديات التي تنتظر النادي خلال الموسم الجاري، والمتمثل في رابطة الأبطال، البطولة المحلية وكأس البرتغال. وأفادت صحيفة “أبولا” البرتغالية في تقري لها نشر أمس، أن إدارة “الدراغاو”، وبعد دراستها لوضعية الجزائري مع اقتراب انطلاق فترة التحويلات الشتوية، قررت عدم التفريط في خدماته والاحتفاظ به حتى نهاية عقده الذي سينتهي في جوان المقبل، في ظل الأنباء التي تتحدث عن العروض التي وصلته واستعداد عدد من الأندية للدخول في مفاوضات من أجل شراء عقده من إدارة “بورتو”، وآخرها الغريم بنفيكا الذي عبّر عن اهتمامه بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وهي الخطوة التي تعكس تحرك إدارة نايده بورتو التي قررت الاحتفاظ باللاعب وإحباط أية محاولة لخطف براهيمي، مع احتفاظها أيضا بأمل إمكانية إقناعه لتجديد عقده في وقت لاحق، أي قبل الصيف المقبل موعد رحيله عن النادي. وكانت محاولات مسؤولي بورتو، في تجديد عقد ياسين براهيمي، اصطدمت بالمطالب المالية الكبيرة لابن المنيعة، ما جعل الكثير من الأندية الأوروبية، تبدي اهتمامها باللاعب وعلى رأسها لازيو روما الإيطالي وفنرباتشي التركي وغيرهما من الفرق. وكانت صحيفة “زيرو زيرو” البرتغالية، قد كشفت أمس، بأن براهيمي، قد رفض العرض الذي تقدمت به إدارة نادي بنفيكا المحلي، من أجل ضمه إلى صفوفها خلال “الميركاتو” الشتوي المقبل. ووفقا لذات المصدر، فإن عملاق الكرة البرتغالية قد عرض أجرة مغرية على لاعب بورتو المحلي، لأجل التعاقد معه في صفقة انتقال حُر انطلاقا من الموسم المقبل، إذ تصل هذه الأجرة إلى حدود 6 ملايين أورو سنويا، في وقت يتقاضى فيه الآن حوالي 2.8 مليون أورو سنويا، ويكون متوسط ميدان “الخضر” قد أخبر إدارة بنفيكا عن طريق ممثليه بفرضه الفكرة، حيث يكون الدولي الجزائري قد رفض الدخول في متاهات مع جماهير بورتو، من خلال اختيار الانضمام إلى الغريم التقليدي بنفيكا، مُفضلا مغادرة البرتغال نهائيا في حال عدم اتفاقه مع “الدراغاو” على تجديد عقده، خصوصا وأن المطالب المالية الباهظة تعتبر العائق الوحيد وراء تماطل إدارة بورتو في إقناع ابن المنيعة بالتجديد وبيعه بمقابل مالي مناسب على أمل الاستفادة من المداخيل بدلا التخلي عنه بالمجان وهو الذي ينتهي عقده شهر جوان المقبل.

ع.ب