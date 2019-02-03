إدارة “الموب” تقترح منع أنصار “سوسطارة” للتنقل مع الفريق إلى بجاية

أفادت مصادر مقربة من بيت مولودية بجاية، بأن الإدارة تسعى لاتفاق مع نظيرتها في اتحاد الجزائر، لمنع أنصار هذا الأخير من التنقل إلى بجاية لمساندة التشكيلة خلال لقاء بغد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الـ20 وذلك بالنظر للعلاقة المتوترة التي تميز أنصار الفريقين.

وحسب ما أكده بعض المقربين من إدارة “الموب”، فإن الخطوة المذكورة تأتي من أجل تفادي أية انزلاقات أو أحداث عنف بين الأنصار، حيث سيتم الاتفاق وبمعية الأطراف المعنية كالرابطة المحترفة وكذا السلطات الأمنية لمنع تنقل أنصار “سوسطارة” للتنقل إلى بجاية ونفس الخطوة سيتم تطبيقها بالنسبة لأنصار “الموب” الذين سيكونون ممنوعون في المستقبل من أجل التنقل إلى العاصمة في لقاءات الاتحاد.